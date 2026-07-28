PayPal przebiło oczekiwania analityków. Spółka podnosi prognozy i analizuje opcje strategiczne

PayPal opublikowało wyniki kwartalne, które okazały się lepsze od prognoz analityków. Spółka twierdzi, że jest to efekt realizacji strategii reorganizacji. Dodatkowo, PayPal zaktualizowało prognozę wyników finansowych na 2026 r.

PayPal pokazał wyniki finansowe za II kw. 2026 r. Fot. Cheng Xin/Getty Images

Przychody za II kw. br. wyniosły 8,7 mld dolarów, co oznacza wzrost o 5 proc. r/r. Z kolei zysk operacyjny spadł o 5 proc. r/r do 1,4 mld dolarów. Pomimo spadku, osiągnięta rentowność jest powyżej konsensusu rynkowego.

– Skorygowany rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,38 dolara wobec średnich oczekiwań analityków na poziomie 1,27 dolara – podaje agencja Bloomberg.

Łączna wartość przetworzonych transakcji wzrosła o 10 proc. r/r, osiągając 486 mld dolarów. Marża transakcyjna, będąca jednym z najważniejszych wskaźników operacyjnych spółki i pokazująca, ile firma zarabia na obsłudze transakcji po uwzględnieniu kosztów, wzrosła o 1 proc. do 3,9 mld dolarów. Wynik ten również okazał się lepszy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali 3,74 mld dolarów.

PayPal zaktualizował prognozę wyników na 2026 r. Spółka oczekuje obecnie skorygowanego zysku na akcję na poziomie 5,38 dolara wobec 5,31 dolara rok wcześniej.

Oferta przejęcia nadal wisi w powietrzu

Ostatnio fundusz private equity Advent oraz konkurencyjna firma płatnicza Stripe złożyły ofertę przejęcia PayPala za 53 mld dolarów. Spółka nie odniosła się bezpośrednio do propozycji.

Jednak po publikacji wyników kwartalnych Enrique Lores, prezes PayPala stwierdził:

– Pozostajemy otwarci i obiektywni w ocenie różnych możliwości. Jeśli dostrzeżemy rozwiązania lub kierunek działania, które naszym zdaniem zapewnią akcjonariuszom większą wartość niż realizacja obecnej strategii, oczywiście bardzo dokładnie je przeanalizujemy – powiedział.

Według Bloomberga, PayPal współpracuje obecnie z firmami doradczymi Goldman Sachs i Evercore przy analizie dostępnych opcji strategicznych.

Wyniki finansowe napędzane nową strategią

Były prezes Alex Chriss został odwołany wcześniej w tym roku, po około dwóch i pół roku kierowania spółką. Przez ten czas próbował uprościć strukturę organizacji, która z czasem stała się zbyt rozbudowana i złożona. Zastąpił go wieloletni członek rady dyrektorów Enrique Lores, który formalnie objął stanowisko prezesa w marcu br.

Na początku kwartału nowy prezes przedstawił wieloletni plan transformacji zakładający stopniowe przejście od restrukturyzacji i obniżania kosztów do przyspieszenia wzrostu.

– Działaliśmy szybko, aby dopracować plan transformacji i przyspieszyć realizację strategii wzrostu we wszystkich trzech obszarach działalności. Transformacja jest już zaawansowana, a my konsekwentnie realizujemy priorytety, które mają zapewnić trwały i rentowny wzrost w długim terminie – powiedział Enrique Lores.

W dłuższej perspektywie firma chce rozwijać usługi finansowe, technologie oparte na sztucznej inteligencji oraz rozwiązania związane z cyfrową tożsamością.

W związku ze skuteczną realizacją założeń zarząd jest pewny dalszego kierunku rozwoju firmy.

PayPal zamierza realizować strategię stabilizacyjną do 2027 r., która zakłada m.in. koncentrację na odbudowie części konsumenckiej firmy, uporządkowaniu portfolio produktów, modernizacji dotychczasowych narzędzi technologicznych oraz ograniczeniu kosztów w celu zwiększenia nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach. W następnych latach inwestycje będą przeznaczone na zwiększenie aktywności najważniejszych klientów, rozwój usług BNPL („kup teraz, zapłać później”) oraz rozszerzenie oferty finansowej dla klientów.

Jednocześnie spółka planuje zmniejszenie zatrudnienia o ok. 20 proc. w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Co z dywidendą?

Kierownictwo PayPala zatwierdziło wypłatę dywidendy gotówkowej w wysokości 0,14 dolara na akcję zwykłą spółki. Dywidenda zostanie wypłacona 25 września 2026 r. akcjonariuszom posiadającym akcje na koniec dnia 4 września 2026 r.

Źródło: Bloomberg