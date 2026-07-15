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NEWSROOM XYZ
15.07.2026 15:40

Stripe i Advent miały złożyć wspólną ofertę przejęcia PayPala

Firma Stripe z branży płatniczej oraz fundusz private equity Advent International złożyły wspólną ofertę przejęcia PayPalHoldings za 53 mld dolarów – podała agencja prasowa Reuters, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Logo PayPal na ekranie smartfona
Firma Stripe z branży płatniczej oraz fundusz private equity Advent International złożyły wspólną ofertę przejęcia PayPalHoldings za 53 mld dolarów – podała agencja prasowa Reuters, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Fot. Cheng Xin/Getty Images

Stripe i Advent miały zaoferować 60,50 dolara za akcję spółki. To premia w wysokości 28 proc. względem ceny zamknięcia PayPala z wtorkowej sesji – podaje Reuters. Firmy posiadałaby równe udziały w spółce – wskazują źródła agencji.

Agencja podała, że oferta miała zostać złożona w lipcu. Firmy mają mieć 50 mld zagwarantowano finansowania bankowego na przeprowadzenie transakcji.

Żadna z trzech firm nie odniosła się publicznie do informacji Reutersa. Advent i Stripe nie otrzymały jeszcze odpowiedzi dotyczącej złożonej oferty – podają osoby, z którymi rozmawiała agencja.

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