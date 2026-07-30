Wyniki Banku Pekao. Zysk netto spada, ale jest powyżej prognoz

Bank Pekao opublikował wyniki za II kwartał. Wypracował w tym okresie ponad 1,5 mld zł zysku netto – mniej niż rok wcześniej, ale więcej, niż oczekiwali analitycy. „Mamy za sobą solidną pierwszą połowę roku” – przekonuje prezes.

Pierwsze półrocze bank zamyka z 2,75 mld zł zysku netto wobec 3,29 mld zł rok wcześniej.

Fot. PAP/ Albert Zawada

Grupa Banku Pekao odnotowała w II kw. 2026 r. 1,52 mld zł zysku netto. Oznacza to spadek o ponad 5 proc. w ujęciu rocznym, ale także wynik o 3 proc. powyżej prognoz.

Pierwsze półrocze bank zamyka z 2,75 mld zł zysku netto wobec 3,29 mld zł rok wcześniej. Władze banku zapewniają, że to efekt podwyższenia stawki podatku dochodowego z 19 proc. do 30 proc., niższych stóp procentowych oraz wzrostu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 84 mln zł.

„Mamy za sobą solidną pierwszą połowę roku. Nadal dynamicznie rośnie nasza akcja kredytowa, pomimo mniej sprzyjającego otoczenia geopolitycznego. Skuteczna akwizycja i aktywność naszych klientów pozwalają nam niwelować wpływ niższych rynkowych stóp procentowych. W kolejnych kwartałach naszym celem pozostaje dalsze doskonalenie oferty i umacnianie naszej rynkowej pozycji” – zapewnia prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski.

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Wynik odsetkowy w II kwartale spadł o 4 proc. do 3,3 mld zł, zgodnie z oczekiwaniami analityków. Bank podał, że w I półroczu 2026 r. ujął 126 mln zł pomniejszenia wyniku z tytułu odsetek z powodu wyroku TSUE dotyczącego kredytów konsumenckich.

Z kolei wynik z prowizji wzrósł o 9 proc. do 832 mln zł, także w okolicach prognoz. Zgodne z konsensusem były także koszty, które sięgnęły w II kwartale 1,4 mld zł, rosnąc o 5 proc. r/r. Saldo rezerw wyniosło 248 mln zł po wzroście o 7 proc.

Wskaźnik ROE po uwzględnieniu kosztu BFG w ujęciu rocznym osiągnął poziom 16,8 proc.

Bank podał, że dochody z działalności operacyjnej w I półroczu 2026 r. wyniosły 8,54 mld zł i były nominalnie wyższe o 0,5 proc. od dochodów osiągniętych w I półroczu 2025 r. Po wyłączeniu negatywnego wpływu wyroku TSUE dotyczącego kredytów konsumenckich dochody wzrosły o 2 proc. w ujęciu rocznym.

Kredyty i pożyczki brutto na koniec czerwca 2026 r. wyniosły 213,6 mld zł i były wyższe o prawie 10 proc. niż rok wcześniej.

Źródło: PAP, XYZ