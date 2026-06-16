Pekao wraz z Bank of America spotkał się z międzynarodowymi inwestorami. „Polska przyciąga uwagę globalnych graczy”

Bank Pekao spotkał się wraz z Bank of America z międzynarodowymi inwestorami instytucjonalnymi. To pierwszy taki projekt obu banków. „Polska wchodzi w fazę rozwoju, która przyciąga uwagę globalnych graczy” – mówi prezes Pekao Cezary Stypułkowski.

Na Pekao & Bank of America Capital Markets Conference w Londynie zjechało się 20 polskich spółek i 60 inwestorów zagranicznych. Konferencja trwa od wtorku do środy.

– Polska gospodarka i rynek kapitałowy wchodzą w nową fazę rozwoju, która przyciąga uwagę globalnych inwestorów. Wspólna konferencja z Bank of America to dla nas ważny krok w budowaniu mostów pomiędzy Polską a międzynarodowym kapitałem – mówi prezes Pekao Cezary Stypułkowski.

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Na konferencji – w ramach której odbyły się zarówno spotkania grupowe, jak i indywidualne – pojawili się m.in. wiceprezes BGK Marta Postuła oraz wiceprezes GPW Marcin Rulnicki.

– Bank Pekao wraca po kilku latach na rynki międzynarodowe. Polska gospodarka, Giełda Papierów Wartościowych i spółki na niej notowane są obecnie według nas w bardzo ciekawym momencie i chcemy pokazać ich atrakcyjność zagranicznym inwestorom instytucjonalnym – wyjaśnia Marcin Wlazło, dyrektor Biura Maklerskiego Pekao.