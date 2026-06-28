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28.06.2026 20:13

Pęknięty pas startowy w Warszawie, awarie na kolei. Polska walczy z konsekwencjami upałów

Jeden z pasów startowych na warszawskim Lotnisku Chopina został zamknięty. Awarie dotknęły także kolej. To konsekwencje rekordowych upałów.

O pęknięciu jako pierwszy napisał portal TVN24. Zgodnie z doniesieniami, na jednym z pasów startowych pojawiły się drobne pęknięcia. Pas został zamknięty, a naprawy ruszą w nocy z niedzieli na poniedziałek. Rzecznik Polskich Portów Lotniczych, Piotr Rudzki, w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że służby lotniskowe musiały polewać jeden z pasów wodą, by go schłodzić.

Zamknięcie pasa startowego może opóźnić część lotów.

Problemy dotknęły także kolej. W ciągu dnia pojawiły się problemy na kilku liniach.

Na liniach kolejowych 25 Łódź Olechów i 216 Gągławki – Olsztyn ruch pociągów jest wstrzymany; na czterech innych odcinkach składy kursują po jednym torze - poinformowały w niedzielę po południu PKP Polskie Linie Kolejowe. Dodały, że przyczyną problemów są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej.

PKP PLK przekazały we wpisie na portalu X, że po naprawie sieci trakcyjnej przywrócono ruch pociągów po obu torach na liniach nr 9 Nowy Dwór Mazowiecki – Legionowo oraz nr 3 Warszawa Włochy – Ożarów Mazowiecki.

Dodały, że na czterech innych liniach wstrzymany jest ruch pociągów. Chodzi o linię nr 25 Łódź Olechów, nr 216 Gągławki – Olsztyn, nr 38 Giżycko – Siedliska i nr 137 Strzegom – Jaworzyna Śląska. Ponadto na linii nr 3 Swarzędz – Kostrzyn Wielkopolski oraz linii nr 274 Sędziszów – Boguszów-Gorce Zachód pociągi kursują po jednym torze.

O wstrzymaniu ruchu pociągów na linii nr 25 Łódź Olechów oraz linii 216 Gągławki – Olsztyn PLK informowały na portalu X przed godziną 17. Jak przekazały również wtedy, na odcinkach linii 9 między Nowym Dworem Mazowieckim a Legionowem, linii 3 Warszawa Włochy – Ożarów Mazowiecki oraz Swarzędz – Kostrzyn Wielkopolski oraz linii nr 274 Sędziszów – Boguszów Gorce Zachód pociągi kursują po jednym torze.

Źródło: PAP/TVN24/XYZ

Rekord temperatur
Lotnisko Chopina w Warszawie. Widok z lotu ptaka
Lotnisko Chopina w Warszawie. Widok z lotu ptaka. Fot. PAP/Leszek Szymański
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