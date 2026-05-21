Pepco Group w I poł. 2025/26 r. z wyższą bazową EBITDA niż rok wcześniej

Pepco Group wypracowało w pierwszej połowie roku obrotowego 2025/26 bazową EBITDA na poziomie 516 mln euro, wobec 439 mln euro rok wcześniej – podała spółka w komunikacie. Przychody grupy w ujęciu porównywalnym (LFL), z wyłączeniem towarów szybkozbywalnych (FMCG), wzrosły o 3,6 proc.

Przychody grupy w pierwszym półroczu wyniosły 2,5 mld euro, co oznacza wzrost o 5 proc. rok do roku, mimo negatywnego wpływu wycofywania sprzedaży FMCG. Jak wskazano, wpływ ten powinien się zmniejszać w drugim półroczu.

Przychody LFL wzrosły o 3,6 proc. po wyłączeniu FMCG (oraz o 0,5 proc. przy ich uwzględnieniu), co oznacza już sześć kolejnych kwartałów wzrostu sprzedaży porównywalnej.

Bazowa EBITDA (MSSF 16) wyniosła 516 mln euro i zwiększyła się o 17,5 proc., głównie dzięki poprawie marży brutto o 250 punktów bazowych do 49,7 proc.

Bazowy zysk netto grupy wzrósł o 52,3 proc., do 198 mln euro.

W pierwszym półroczu 2026 r. grupa otworzyła netto 61 nowych sklepów.

– Mimo silnej konkurencji rynkowej oraz utrzymującej się niepewności geopolitycznej osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe. Przychody grupy wzrosły o 5,0 proc., do 2,5 mld euro, a Pepco odnotowało szósty z rzędu kwartał wzrostu sprzedaży LFL. Oprócz dobrych wyników sprzedażowych znacząco poprawiliśmy również rentowność. Wzrost marży brutto o 250 punktów bazowych oraz lepsza dźwignia operacyjna marki Pepco przełożyły się na wzrost bazowej EBITDA o 17,5 proc. To wyraźny dowód, że działania upraszczające i reorientujące działalność zaczynają przynosić oczekiwane efekty – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Stephen Borchert.

Źródło: PAP