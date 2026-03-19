Pepco wchodzi na nowy rynek. Sieć zapowiada otwarcie sklepów w Macedonii Północnej

Pepco zapowiada wejście na kolejny europejski rynek. Sieć chce otworzyć w czerwcu 2026 r. pierwsze sklepy w Skopje w Macedonii Północnej.

Pepco posiada obecnie ponad 4 tys. sklepów w 18 krajach Europy. Obsługuje ponad 36 mln klientów miesięcznie. Macedonia Północna będzie 19. europejskim rynkiem, na którym będzie obecna sieć.

Wejście do Macedonii Północnej wpisuje się w strategię grupy skoncentrowaną na stopniowej ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma dostrzega potencjał zarówno do dalszego rozwoju sieci sklepów w regionie, jak i wchodzenia na nowe rynki. Ta strategia jest wspierane przez wysokie stopy oraz krótki okes zwrotu z inwestycji – wskazuje Pepco.

„Macedonia Północna od pewnego czasu znajduje się na naszej mapie ekspansji. Wejście na ten rynek to naturalny kolejny krok w rozwoju Pepco, oparty na naszej silnej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w krajach regionu, takich jak Serbia, Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Słowenia oraz Bośnia i Hercegowina” – skomentował Marcin Stanko, pełniący w grupie funkcję dyrektora operacyjnego na region CEE.

Grupa przypomina także, że postanowiła postawić na markę Pepco i wycofać się z kategorii FMCG. Firma zdecydowała się na wycofanie się z biznesu spożywczego w marcu 2025 r. W następstwie tej decyzji sprzedała brytyjską sieć Poundland i planuje sprzedaż sieci Dealz.

