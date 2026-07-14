Pepco rozpoczyna skup akcji własnych

Pepco Group rozpoczęło skup akcji własnych. Budżet na ten cel wynosi 400 mln euro. Zamiar sprzedaży akcji zgłosił większościowy akcjonariusz spółki.

Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 15 lipca i potrwa do 29 lipca.

Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images

Zgodnie z zapowiedzią z maja Pepco Group ruszyło z programem skupu akcji własnych w formie zaproszenia do sprzedaży papierów. Spółka chce przeznaczyć na buyback maksymalnie 400 mln euro, za które kupi nie więcej niż 49 mln akcji.

Cena została ustalona na poziomie 41,76 zł za akcję. Przed wtorkowym otwarciem akcje grupy kosztują na warszawskiej giełdzie 39,09 zł.

Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 15 lipca, z kolei zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży nastąpi 29 lipca. Ustalenie ostatecznej liczby nabywanych akcji, przyjęcie ofert sprzedaży oraz ewentualna redukcja liczby akcji mają nastąpić 30 lipca. Pośrednikiem w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu jest Erste Bank Polska. Funkcję doradcy ds. rynków kapitałowych pełni J.P. Morgan.

Zwrot kapitału ma zostać sfinansowany z gotówki i częściowo nowym długiem. Pepco zakłada, że po realizacji programu wskaźnik dług netto/EBITDA wyniesie ok. 1,0x i pozostanie w środku docelowego przedziału 0,5-1,5x.

Pepco w piątek zakończyło ostatni etap „strategicznej transformacji" polegającej na odejściu od sektora FMCG i uproszczeniu struktury – grupa sprzedała sieć Dealz Poland za symboliczną złotówkę. Wcześniej, w 2025 r., spółka sprzedała także sieć brytyjskich dyskontów Poundland.

– Pepco Group jest obecnie spółką jednej marki, zbudowaną w całości wokół Pepco – mówił dyrektor generalny Pepco Group Stephan Borchert.

Źródło: PAP, XYZ