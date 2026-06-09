Perplexity też chce wejść na giełdę. Startup AI planuje wejście na giełdę w 2028

Perplexity chce wejść na giełdę w 2028 r. I to niezależnie od tego, jak rynek zareaguje na IPO OpenAI czy Anthropic – tłumaczy szef firmy Aravind Srinivas.

– Niezależnie od tych dwóch firm, planujemy coś na 2028 r. – dodał w rozmowie z CNBC Srinivas. Zarówno bowiem Anthropic, jak i OpenAI złożyły poufne wnioski ws. oferty publicznej. Zdaniem analityków te dwa startupy, razem z wejściem na giełdę SpaceX, będą największymi debiutami w historii i sprawdzą, jak inwestorzy zareagują na takie gigantyczne oferty.

– Jeśli te debiuty nie pójdą dobrze, to na pewno odbije się to na przyszłych IPO. Nie ma co tego ukrywać. Debiut SpaceX będzie wskaźnikiem, jak dobrze pójdą oferty Anthropic i OpenAI – dodał. Jego zdaniem to ważne dla rynku AI, by wszystkie te IPO się udały.

Wyceny Anthropic i OpenAI – nazywanych frontier labs, ponieważ ich modele należą do najlepszych na świecie – są obecnie pod lupą inwestorów. Zdaniem Srinivasa one zasługują na tak wysokie wyceny, bo są „na pierwszej linii frontu", a spowolnienie tempa innowacji może te wyceny zmniejszyć. Choć – jak twierdzi – nie ma oznak, by takie spowolnienie mogło się pojawić.

Perplexity oparty jest na modelach z różnych firm. Jego AI, po wpisaniu odpowiedniego promptu, samo wybiera odpowiedni model, biorąc także pod uwagę koszt jego zużycia. – Jeśli jest model oparty na otwartym źródle, który działa w 90 proc. przypadków, to Perplexity go użyje, jeśli jest dużo tańszy od głównych modeli – wyjaśnia Srinivas. – Przyszłość wciąż jest wspaniała dla najlepszych modeli, ale nie będziemy na nie bezmyślnie wydawać, tak jak to się działo w ostatnich miesiącach – tłumaczy.