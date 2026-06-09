Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.06.2026
NEWSROOM XYZ
09.06.2026 16:36

Perplexity też chce wejść na giełdę. Startup AI planuje wejście na giełdę w 2028

Perplexity chce wejść na giełdę w 2028 r. I to niezależnie od tego, jak rynek zareaguje na IPO OpenAI czy Anthropic – tłumaczy szef firmy Aravind Srinivas.

– Niezależnie od tych dwóch firm, planujemy coś na 2028 r. – dodał w rozmowie z CNBC Srinivas. Zarówno bowiem Anthropic, jak i OpenAI złożyły poufne wnioski ws. oferty publicznej. Zdaniem analityków te dwa startupy, razem z wejściem na giełdę SpaceX, będą największymi debiutami w historii i sprawdzą, jak inwestorzy zareagują na takie gigantyczne oferty.

– Jeśli te debiuty nie pójdą dobrze, to na pewno odbije się to na przyszłych IPO. Nie ma co tego ukrywać. Debiut SpaceX będzie wskaźnikiem, jak dobrze pójdą oferty Anthropic i OpenAI – dodał. Jego zdaniem to ważne dla rynku AI, by wszystkie te IPO się udały.

Wyceny Anthropic i OpenAI – nazywanych frontier labs, ponieważ ich modele należą do najlepszych na świecie – są obecnie pod lupą inwestorów. Zdaniem Srinivasa one zasługują na tak wysokie wyceny, bo są „na pierwszej linii frontu", a spowolnienie tempa innowacji może te wyceny zmniejszyć. Choć – jak twierdzi – nie ma oznak, by takie spowolnienie mogło się pojawić.

Perplexity oparty jest na modelach z różnych firm. Jego AI, po wpisaniu odpowiedniego promptu, samo wybiera odpowiedni model, biorąc także pod uwagę koszt jego zużycia. – Jeśli jest model oparty na otwartym źródle, który działa w 90 proc. przypadków, to Perplexity go użyje, jeśli jest dużo tańszy od głównych modeli – wyjaśnia Srinivas. – Przyszłość wciąż jest wspaniała dla najlepszych modeli, ale nie będziemy na nie bezmyślnie wydawać, tak jak to się działo w ostatnich miesiącach – tłumaczy.

Google zainwestuje nawet 40 mld dolarów w Anthropic
Perplexity
Perplexity planuje wejść na giełdę w 2028 r. Fot. Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Deweloperzy wstrzymują projekty warte miliardy. W „zamrażarce” mieszkaniówka, biura i hotele
Coraz więcej inwestycji budowlanych trafia do „zamrażarki”. Dlaczego inwestorzy hamują i które sektory są pod największą presją?
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty kwartalne. Nawet 6 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty kwartalne to najwyżej oprocentowany rodzaj lokat na rynku. Klienci polskich banków mogą liczyć na stawkę sięgającą nawet 6 proc. w skali roku. Nie tylko oprocentowanie ma jednak znaczenie.…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Nie nadążali z produkcją, więc zdobyli kilkadziesiąt milionów od funduszu. Cel? Rzucić rękawicę Chinom
Blue Gravity Capital zainwestował kilkadziesiąt milionów złotych w Spectrum Group, polskiego producenta materiałów do druku 3D. Fundusz objął pakiet większościowy, a kapitał ma posłużyć do podwojenia…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Od nowej odmiany pomidora po AI. Jak gigant spożywczy z nauką tworzy nową żywność
Grupa Maspex rozpoczyna nowe projekty B+R, do których włącza naukę. Od 2017 r. zrealizowała już setkę takich wspólnych przedsięwzięć. – Nauka musi odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze –…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Minuta na emocje. Europa pozna polską technologię wczesnego wykrywania stresu
Konsorcjum koordynowane przez Zenzzen EI, rozwija system analizujący w czasie rzeczywistym sygnały z organizmu i wspierający samoregulację emocji.
09.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Publiczne sklepy zamiast wielkich sieci. Toronto testuje odpowiedź na wysokie ceny żywności
W Kanadzie wraca dyskusja o publicznych sklepach spożywczych. Toronto rozważa cztery placówki w najbiedniejszych dzielnicach, a eksperci proponują ogólnokrajową sieć, która mogłaby obniżać ceny i…
07.06.2026