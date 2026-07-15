PFR, BGK i PZU chcą utworzyć fundusz funduszy w ramach Innovate Poland

PFR, BGK i PZU planują wspólnie utworzyć fundusz funduszy – przekazał UOKiK. Podmiot o nazwie Innovate PL Fund of Funds ma zostać utworzony w Luksemburgu w ramach programu Innovate Poland.

Utworzona w Luksemburgu spółka ma prowadzić działalność inwestycyjną w formule funduszu funduszy.

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Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU oraz Innovate PL planują wspólnie utworzyć fundusz funduszy – podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po tym, jak wpłynęło do niego zgłoszenie dotyczące utworzenia wspólnego podmiotu.

Wniosek wpłynął do UOKiK w czwartek 9 lipca. Sprawa jest w toku.

Koncentracja ma polegać na utworzeniu w Luksemburgu podmiotu pod nazwą Innovate PL Fund of Funds SCA SICAV-RAIF. Spółka ma prowadzić działalność inwestycyjną w formule funduszu funduszy, czyli lokować pieniądze w inne fundusze inwestycyjne.

Fundusz ma działać w ramach programu Innovate Poland, który ma wspierać pozyskiwanie nowego kapitału na inwestycje w innowacyjne firmy. Program wystartował w październiku 2025 r. Zaangażowane w projekt są właśnie BGK, PFR, PZU oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. Wspólnie mają przeznaczyć na ten program 4 mld zł.

Źródło: PAP, XYZ