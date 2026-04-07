PFR Starter Science ma promować inwestycje w projekty ze świata nauki

Spółka PFR Ventures ogłosiła we wtorek nową inicjatywę, której celem jest pobudzenie inwestycji venture capital w projekty wywodzące się z uczelni. Jak podano, zarządzający funduszami, którzy podejmą dodatkowe ryzyko i wysiłek, mogą liczyć na lepsze warunki ekonomiczne.

– W Polsce wciąż widzimy niewykorzystany potencjał na styku nauki i biznesu – wiele wartościowych projektów powstających na uczelniach nie trafia do etapu komercjalizacji i finansowania przez rynek. PFR Starter Science to krok w kierunku zmiany tej sytuacji – tworzymy warunki, aby fundusze VC częściej inwestowały w projekty naukowe i zwiększały skalę transferu technologii do gospodarki – powiedział wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Mikołaj Raczyński.

Venture capital (VC) to forma finansowania, w której inwestorzy, czyli fundusze VC, inwestują pieniądze w młode, szybko rozwijające się firmy, najczęściej startupy, w zamian za udziały.

Czytaj także: PFR Ventures: fundusze venture capital zainwestowały w styczniu 2026 43,5 mln zł w cztery spółki

PFR Starter Science – szczegóły programu

Jak podano w informacji, PFR Starter to program finansowany ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze w ramach tego działania są alokowane do zarządzających funduszami venture capital, którzy chcą finansować projekty na najwcześniejszym etapie rozwoju. Kapitał zapewniają także inwestorzy prywatni.

Nowy komponent – PFR Starter Science – ma promować inwestycje w projekty wywodzące się ze świata nauki. Zarządzający, którzy zrealizują takie transakcje, będą mogli liczyć na asymetryczny podział zysku w momencie sprzedaży udziałów: PFR Ventures zrezygnuje ze swojej części na rzecz inwestorów prywatnych oraz zespołu prowadzącego fundusz.

Wyjaśniono także, że inwestycje PFR Starter Science będą musiały wpisywać się w definicję opracowaną przez PFR Ventures, która zakłada trzy scenariusze. W pierwszym udziałowcem w spółce jest uczelnia. W drugim firma wykorzystuje własność intelektualną wypracowaną w środowisku akademickim. W trzecim – najbardziej uznaniowym i potencjalnie konsultowanym z zewnętrznymi ekspertami – istnieje istotne powiązanie pomiędzy karierą naukową osób zakładających spółkę a obszarem, w którym ona działa.

Jak poinformowano, do tej pory PFR Ventures w ramach programu PFR Starter alokowało 650 mln zł do 13 zespołów zarządzających funduszami VC. Dodatkowe 180 mln zł zapewnili inwestorzy prywatni. Zespoły te sfinansowały już ponad 20 projektów, z czego co czwarty spełnia założenia nowego komponentu.

W informacji podano, że strategia zespołów z portfela PFR Starter zakłada zapewnienie finansowania dla około 200 kolejnych projektów. Każdy z działających już zespołów będzie mógł wykorzystać nowy komponent i dostosować do niego swoją strategię.

– Do dyspozycji zespołów zarządzających w ramach programu PFR Starter pozostaje około 200 mln zł. Pozwoli to na uruchomienie około 3–5 nowych funduszy VC. Wierzę jednak, że kilka z 13 dotychczasowych funduszy zdecyduje się na inwestowanie w spółki w ramach nowego komponentu programu – wskazała p.o. prezes zarządu w PFR Ventures Rozalia Urbanek.

Jak podano, programy zasilane pieniędzmi z FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) są zarządzane przez PFR Ventures w ramach partnerstwa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ich rolą jest stymulowanie różnego typu inwestycji w startupy i spółki technologiczne. Część z nich koncentruje się na zapewnieniu finansowania dla najmłodszych projektów, inne umożliwiają rozwój przedsięwzięć z partnerami w postaci korporacji lub tzw. aniołów biznesu, czyli prywatnych inwestorów wspierających początkujące firmy.

Czytaj także: PFR Ventures rewolucjonizuje program Starter. Chce zachęcić fundusze VC do inwestowania w naukę

Źródło: PAP