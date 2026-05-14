14.05.2026 18:35

PGE pokazało szacunkowe wyniki za I kwartał 2026. Prawie 2 mld zł zysku netto

PGE szacuje zysk netto j.d. w I kw. 2026 r. na 1,94 mld zł. Tymczasem EBITDA wyniosła 4,14 mld zł. Analitycy oczekiwali wyników na poziomie 1,95 mld zł oraz 3,87 mld zł.

Za blisko 1,5 mld zł EBITDA odpowiadał sektor dystrybucja, a za 1,1 mld zł – ciepłownictwo. Z kolei energetyka odnawialna wyniosła 0,45 mld zł, a obrót prawie 0,4 mld zł. Za resztę odpowiadały energetyka kolejowa, węglowa oraz gazowa.

Wynik netto na poziomie 1,94 mld zł oznacza 0,86 zł na akcję.

Nakłady inwestycyjne wyniosły około 1,66 mld zł, a szacunkowe zadłużenie netto na koniec marca 2026 r. – 5,64 mld zł. Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia netto, uwzględniający przyszłe płatności za uprawnienia do emisji, wynosi 15,5 mld zł.

Produkcja prądu wyniosła 16,5 TWh, dystrybucja 11,5 TWh, a sprzedaż do odbiorców końcowych – 8,1 TWh. Z kolei sprzedaż ciepła sięgnęła 23,6 PJ.

Średnia cena hurtowa energii elektrycznej w I kwartale 2026 r. w segmentach Energetyki Węglowej, Energetyki Gazowej i Ciepłownictwa łącznie wyniosła 513 zł/MWh. Średni koszt CO₂ tych segmentów wyniósł 288 zł/MWh.

Źródło: PAP

