PGE: większe przychody, niższy zysk netto w I kwartale 2026 r.

Grupa PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła pierwszy kwartał 2026 roku wzrostem przychodów, ale jednocześnie odnotowała spadek zysków.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,94 mld zł wobec 2,42 mld zł rok wcześniej. Spółka zwiększyła także skalę inwestycji, co przełożyło się na wyraźnie wyższe ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej.

Przychody ze sprzedaży grupy PGE w pierwszym kwartale 2026 roku wzrosły do 17,45 mld zł z 17,17 mld zł rok wcześniej. Jednocześnie wynik operacyjny obniżył się do 3,03 mld zł wobec 3,26 mld zł przed rokiem.

Jeszcze mocniej spadł wynik netto. Zysk netto grupy wyniósł 2,04 mld zł, wobec 2,47 mld zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej zmniejszył się do 1,94 mld zł z 2,42 mld zł. Zysk netto na akcję spadł do 0,86 zł z 1,08 zł przed rokiem.

Jednocześnie grupa znacząco poprawiła poziom całkowitych dochodów, które wzrosły do 3,63 mld zł z 2,30 mld zł rok wcześniej.

Na koniec marca 2026 roku aktywa grupy PGE wynosiły 108,4 mld zł, wobec 105,4 mld zł rok wcześniej. Kapitał własny wzrósł do 46,6 mld zł z 43 mld zł. Wartość księgowa na akcję zwiększyła się do 20,21 zł z 18,64 zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym PGE odnotowała wyraźny wzrost przychodów – do 19,01 mld zł z 9,64 mld zł rok wcześniej. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł jednak 602 mln zł wobec 621 mln zł rok wcześniej.

EBITDA raportowana wyniosła 4,08 mld zł, a przychody ze sprzedaży 17,45 mld zł. Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 r. przychody wyniosły 17,2 mld zł, EBITDA raportowana 4,3 mld zł, a zysk netto jednostki dominującej 2,42 mld zł.

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 0,45 mld zł, EBITDA segmentu Energetyka Gazowa 0,18 mld zł, segmentu Energetyka Węglowa 0,25 mld zł, segmentu Ciepłownictwo 1,1 mld zł, segmentu Dystrybucja: 1,5 mld zł, segmentu Energetyka Kolejowa 0,33 mld zł, a segmentu Obrót 0,37 mld zł.

Źródło: PAP