PGG zmniejsza zatrudnienie. Już 2,5 tys. pracowników skorzystało z instrumentów osłonowych

Już prawie 2,5 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej skorzystało z instrumentów osłonowych finansowanych przez państwo – podała spółka. Zgodnie z planem z PGG do końca roku ma odejść ponad 4 tys. osób.

Pracownicy z PGG mogą skorzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych albo urlopów górniczych lub przeróbkowych.

Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg/Getty Images. Zdjęcie poglądowe

Pod koniec 2025 r. Polska Grupa Górnicza zatrudniała ok. 35 tys. pracowników. Do końca 2026 r. ta liczba ma zmniejszyć się o 4,3 tys. osób.

Zgodnie z planem, 3,6 tys. pracowników może skorzystać z wprowadzonych nowelizacją ustawy górniczej osłon finansowanych przez budżet państwa. Są nimi jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 170 tys. zł oraz płatne w 80 proc. urlopy górnicze i przeróbkarskie dla osób, którym pozostało odpowiednio do pięciu lub czterech lat do emerytury. Pozostałych 700 pracowników ma przejść na emeryturę.

Jak dotąd z instrumentów osłonowych skorzystało prawie 2,5 tys. osób. 706 otrzymało jednorazowe odprawy pieniężne, a 1754 przeszły na urlopy górnicze.

Pod koniec maja PGG podała, że zaakceptowała łącznie 2744 wnioski o urlopy górnicze, a odeszło ponad 1,1 tys. osób. W lipcu na urlopy dla pracowników przeróbki miało odejść ok. 220 osób.

Według ostatnich danych z konsultacji ws. instrumentów osłonowych skorzystało ponad 7,5 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej.

Spółka zapewnia wsparcie dla osób odchodzących z górnictwa. W połowie czerwca ruszył System Aktywizacji Zawodowej – portal, który ma łączyć odchodzących pracowników spółki z potencjalnymi pracodawcami szukającymi wykwalifikowanych kandydatów. Równocześnie spółka współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Źródło: PAP