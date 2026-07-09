PGZ chce przejąć od BGK udziały w firmach obronnych. Chodzi o ochronę polskich technologii

Polska Grupa Zbrojeniowa chce w przyszłości przejmować od spółki Chrobry, należącej do Banku Gospodarstwa Krajowego, udziały w innowacyjnych firmach z sektora obronnego i dual use. Celem jest zatrzymanie w kraju polskich technologii o znaczeniu strategicznym - powiedział PAP prezes PGZ Adam Leszkiewicz.

Adam Leszkiewicz, prezes PGZ, chce inwestować w spółki wojskowe. Fot. PAP/Piotr Polak

Polska Grupa Zbrojeniowa widzi dla siebie rolę nie tylko jako producenta uzbrojenia, ale także jako integratora krajowego przemysłu obronnego. Według Leszkiewicza grupa może korzystać ze wsparcia oferowanego przez Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Chodzi zarówno o finansowanie projektów rozwijanych wewnątrz PGZ, jak i o współpracę z młodymi firmami oraz start-upami.

Prezes PGZ wskazał, że dobry pomysł powstający w grupie może zostać sfinansowany z tego instrumentu. Dodał też, że PGZ rozważa współpracę z BGK przy wykorzystaniu części środków na wsparcie młodych spółek technologicznych. Mają to być firmy, które rozwijają rozwiązania przydatne dla obronności oraz zastosowań podwójnego przeznaczenia.

BGK ma inwestować, PGZ może później przejmować udziały

Leszkiewicz podkreślił, że BGK dysponuje narzędziami potrzebnymi do oceny projektów i analizy finansowej. Bank może więc wybierać najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia. PGZ miałaby z kolei zapewnić im wsparcie branżowe oraz pomoc we wprowadzeniu rozwiązań na rynek.

Model współpracy zakłada, że należąca do BGK spółka celowa Chrobry obejmowałaby udziały w wybranych firmach. Po pewnym czasie, gdy spółki rozwiną działalność, BGK mógłby wycofać kapitał i przeznaczyć go na kolejne projekty. Wtedy PGZ mogłaby przejąć udziały należące do banku.

Według prezesa PGZ taki mechanizm zapewniłby młodym firmom „kapitałową ochronę” przed przejęciem przez podmioty zagraniczne. Chodzi o to, by technologie rozwijane w Polsce pozostały pod krajową kontrolą i mogły wzmacniać potencjał państwa.

Fundusz ma wspierać technologie ważne dla bezpieczeństwa

Leszkiewicz zaznaczył, że utrzymaniem w kraju firm technologicznych z sektora obronnego i dual use zainteresowane jest także Ministerstwo Obrony Narodowej. Temu ma służyć między innymi fundusz inwestycyjny Polish Defence Fund, którego zadaniem będzie mobilizowanie kapitału na strategiczne inwestycje.

Prezes PGZ poinformował, że grupa chce wnioskować o pulę środków z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Pieniądze miałyby trafić na finansowanie młodych firm na pierwszym etapie rozwoju. Przy udziale PGZ spółki te mogłyby komercjalizować swoje pomysły, a grupa mogłaby korzystać z ich rozwiązań.

Jak wskazał Leszkiewicz, PGZ chce pełnić funkcję lidera i integratora przemysłu obronnego. Celem jest zatrzymanie w kraju polskich technologii, badań i rozwoju. Ma to ograniczyć ryzyko, że krajowe innowacje zostaną przejęte za granicą.

FBiO ma wartość 23 mld zł

W czwartek w warszawskich zakładach PIT-RADWAR, należących do PGZ, odbyła się konferencja poświęcona inauguracji Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. W wydarzeniu uczestniczyli wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, prezes BGK Mirosław Czekaj oraz pierwsza wiceprezes banku Marta Postuła.

Fundusz jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego wartość wynosi 23 mld zł. Składa się z części pożyczkowej, która odpowiada za 70 proc. funduszu, oraz części kapitałowej, obejmującej 30 proc.

Komponent pożyczkowy ma wartość około 16 mld zł. Ponad 11 mld zł z tej puli przeznaczono dla sektora komunalnego na projekty związane z bezpieczeństwem i odpornością lokalną. Pożyczki dla samorządów mają być udzielane z zerowym oprocentowaniem, okresem spłaty sięgającym nawet 20 lat oraz możliwością częściowego umorzenia zobowiązań.

Spółka Chrobry ma dysponować kwotą 7 mld zł

Instrument kapitałowy realizuje specjalnie powołana spółka celowa Chrobry. Ma ona dysponować kwotą 7 mld zł. Środki te mają być przeznaczone na obejmowanie udziałów w firmach o wysokim potencjale rozwojowym.

Priorytetem mają być przedsiębiorstwa rozwijające innowacyjne technologie oraz rozwiązania o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i odporności państwa. Właśnie w tym obszarze PGZ widzi możliwość przyszłej współpracy z BGK i późniejszego przejmowania udziałów w wybranych spółkach.

Polska Grupa Zbrojeniowa jest jednym z największych koncernów obronnych w Europie. Grupa skupia kilkadziesiąt zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych ważnych dla krajowego przemysłu obronnego. Jej oferta obejmuje między innymi systemy radarowe i radiolokacyjne, karabiny, optoelektronikę, kołowe transportery opancerzone, artylerię lufową, bezzałogowe systemy powietrzne oraz systemy zarządzania polem bitwy.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju. Wspiera projekty infrastrukturalne, innowacje oraz rozwój polskich przedsiębiorstw w kraju i za granicą.

Źródło: PAP