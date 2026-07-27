PGZ łączy siły z BAE Systems. Planuje budowę fabryki w Wielkiej Brytanii

Producent materiałów wybuchowych z PGZ, spółka Nitro-Chem i brytyjska firma BAE Systems zawarły w poniedziałek porozumienie, które dotyczy planów budowy fabryki trotylu w Wielkiej Brytanii. Zdaniem wiceszefowej MON Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, inwestycja zwiększyłaby bezpieczeństwo Polski.

Od lewej: wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk, dyrektor ds. amunicji w BAE SYSTEMS Colin Weir, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota, wiceminiser obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, prezes PGZ Adam Leszkiewicz, prezes NITRO-CHEM Karol Przybyszewski, członek zarządu NITRO-CHEM Andrzej Stanek i dyrektor zarządzający na Europę w BAE SYSTEMS David Williams podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego pomiędzy spółką NITRO-CHEM a brytyjską firmą BAE SYSTEMS, 27 bm. w Kraśniku Dokument dotyczył współpracy firm w zakresie produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm. Fot. PAP/Karol Zienkiewicz

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że list intencyjny dotyczy powołania spółki joint venture w zakresie współpracy przy produkcji materiałów energetycznych. Celem współpracy Zakładów Chemicznych Nitro-Chem z BAE Systems jest zbadanie możliwości inwestycji oraz rozwoju zdolności produkcyjnych w Wielkiej Brytanii. W potencjalnym zakładzie miałby być produkowany trotyl, wykorzystywany później do produkcji pocisków artyleryjskich 155 mm.

Obecna przy podpisaniu umowy w zakładzie Mesko w Kraśniku (Lubelskie) Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wskazała, że porozumienie z BAE System oznacza dla PGZ i spółki Nitro-Chem rozpoczęcie procesu ekspansji produkcyjnej. "W Polsce Nitro-Chem co roku wytwarza ok. 10 tys. ton trotylu. W Wielkiej Brytanii, kiedy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja dodatkowych ok. 2 tys. ton rocznie" – powiedziała wiceszefowa MON.

Prezes PGZ Adam Leszkiewicz wskazał, że spółka Nitro-Chem z Bydgoszczy to jeden z niewielu na świecie i jedyny w Europie producent trotylu. Przedsiębiorstwo eksportuje do państw europejskich, azjatyckich i do Stanów Zjednoczonych. Zdolności produkcyjne bydgoskiej fabryki to ok. 10 tys. ton trotylu rocznie, ale firma przygotowuje się do budowy drugiej linii produkcyjnej Bydgoszczy. Realizacja inwestycji umożliwi zwiększenie produkcji do ok. 20 tys. ton rocznie do 2030 r.

BAE Systems to brytyjski koncern zbrojeniowy, należący do ścisłej światowej czołówki branży. Firma produkuje w oparciu o własną technologię lub na licencji m.in. myśliwce F-35 od Lockheed Martin, części do amerykańskiego systemy obrony antybalistycznej THAAD czy pojazdy opancerzone i drony.

Dyrektor zarządzający BAE Systems w Europie David Williams ocenił, że podpisanie listu intencyjnego zbliża BAE z PGZ i oznacza przejście na nowy poziom relacji, jeżeli chodzi o produkcję amunicji 155 mm. Dodał, że przedsiębiorstwa dyskutują o dodatkowych projektach, takich jak produkcja pojazdów, dronów, systemów antydronowych i innych najbardziej rozwiniętych systemów.

Źródło: PAP, XYZ

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