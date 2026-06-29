PGZ może utworzyć spółkę celową z Saabem. Zajmowałaby się okrętami programu Orka
Polska Grupa Zbrojeniowa i Saab podpisały dokument, który otwiera drogę do serwisowania w Polsce okrętów podwodnych w ramach programu Orka. PGZ i szwedzki koncern rozważają utworzenie spółki celowej.
„PGZ i Saab, podczas uroczystości towarzyszących podpisaniu umowy na zakup nowych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP, podpisały Memorandum of Understanding, otwierające drogę do budowy w Polsce kompetencji w zakresie serwisowania i utrzymania okrętów podwodnych nowego typu” – przekazała polska spółka.
Dokument podpisany przez prezesów – Adama Leszkiewicza i Micaela Johanssona – zakłada „wspólne rozważenie utworzenia spółki celowej”. Miałaby zajmować się rozwojem zdolności serwisowania, remontowania i wsparcia eksploatacji okrętów podwodnych programu Orka.
W ramach tego programu 29 czerwca Szwecja i Polska podpisały w Gdyni umowy na zakup trzech okrętów podwodnych A26 dla Marynarki Wojennej RP. Równocześnie trwają konsultacje między rządami obu krajów.
W połowie maja PGZ i czeski koncern podpisały umowę o strategicznej współpracy w dziedzinie technologii morskich.
Źródło: PAP, XYZ