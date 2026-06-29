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29.06.2026 13:25

PGZ może utworzyć spółkę celową z Saabem. Zajmowałaby się okrętami programu Orka

Polska Grupa Zbrojeniowa i Saab podpisały dokument, który otwiera drogę do serwisowania w Polsce okrętów podwodnych w ramach programu Orka. PGZ i szwedzki koncern rozważają utworzenie spółki celowej.

„PGZ i Saab, podczas uroczystości towarzyszących podpisaniu umowy na zakup nowych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP, podpisały Memorandum of Understanding, otwierające drogę do budowy w Polsce kompetencji w zakresie serwisowania i utrzymania okrętów podwodnych nowego typu” – przekazała polska spółka.

Dokument podpisany przez prezesów – Adama Leszkiewicza i Micaela Johanssona – zakłada wspólne rozważenie utworzenia spółki celowej”. Miałaby zajmować się rozwojem zdolności serwisowania, remontowania i wsparcia eksploatacji okrętów podwodnych programu Orka.

W ramach tego programu 29 czerwca Szwecja i Polska podpisały w Gdyni umowy na zakup trzech okrętów podwodnych A26 dla Marynarki Wojennej RP. Równocześnie trwają konsultacje między rządami obu krajów.

W połowie maja PGZ i czeski koncern podpisały umowę o strategicznej współpracy w dziedzinie technologii morskich.

Źródło: PAP, XYZ

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Szwedzki Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa mogą utworzyć spółkę celową.
Fot. Saab, zdjęcie z maja
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