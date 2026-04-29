Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.04.2026
NEWSROOM XYZ
29.04.2026

PGZ: rekordowa umowa Belmy na miny dla Wojska Polskiego

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma podpisały umowę z Agencją Uzbrojenia na dostawę bojowych i ćwiczebnych min narzutowych – poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa.

„Robimy kolejny krok w rozwoju zdolności inżynieryjnych Wojska Polskiego" – oświadczyła PGZ.

Jak podano, umowa dotyczy dostaw kilkunastu tysięcy kompletów kaset minowych ISM z minami narzutowymi MN-123 oraz kaset minowych z ćwiczebnymi minami narzutowymi MN-123/C.

– Dzisiejszy kontrakt pokazuje strategię naszego rządu. Będziemy realizować kolejne umowy, korzystając ze środków europejskich. Nie jest to łatwe. Niektórzy próbują rzucać nam kłody pod nogi, utrudniając zawieranie korzystnych kontraktów, które mają służyć budowaniu bezpieczeństwa Polski. Jednak pokonamy te trudności. Myślę, że w przyszłym tygodniu podpiszemy umowę na linię kredytową z Unią Europejską w ramach programu SAFE. Mam nadzieję, że wkrótce SAFE rozpatrzy również naszą propozycję, którą złożyłem w parlamencie, aby wykorzystać także środki z Narodowego Banku Polskiego – jeśli taki zysk się pojawi. Chciałbym, żeby udało się zrealizować oba te rozwiązania – powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (cytat za MON).

Jak dodał, „to jest wielka umowa ramowa, dzięki której będziemy mogli czuć się bezpieczniej w Polsce" – kontrakt o wartości 3,5 miliarda złotych dotyczy 360 tysięcy min, z tego część jest min bojowych, część szkoleniowych.

Planujemy rozbudowę tematu

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (z prawej) z pracownikami Bydgoskich Zakładów Elektr
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (z prawej) z pracownikami Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych Belma. Fot. MON/Flickr

