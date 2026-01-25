PIE: nowy rok dla strefy euro przyniósł poprawę stabilności makroekonomicznej

Strefa euro wchodzi w 2026 r. z widoczną poprawą stabilności makroekonomicznej, ale bez silnego impulsu wzrostowego – czytamy w „Tygodniku Gospodarczym PIE”. Ekonomiści PIE przypomnieli, że według prognoz MFW wzrost PKB w strefie euro przyspieszy, a inflacja będzie spadać.

„Po okresie wysokiej inflacji i szoków energetycznych, strefa euro wchodzi w 2026 r. z widoczną poprawą stabilności makroekonomicznej, ale też bez silnego impulsu wzrostowego. Narracja dominująca w prognozach instytucji międzynarodowych jest spójna: gospodarka strefy euro pozostanie odporna, inflacja będzie nadal spadać w kierunku celu, a wzrost oprze się przede wszystkim na popycie krajowym. Wszystkie prognozy są jednak obciążone dużym ryzykiem ze względu na nieprzewidywalny charakter polityki celnej Stanów Zjednoczonych” – czytamy w publikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ekonomiści PIE wskazali, że prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego strefy euro na 2026 r. stopniowo się poprawiają. Według prognoz MFW, PKB strefy euro ma wynieść 1,3 proc. w 2026 r. oraz przyspieszyć do 1,4 proc. w 2027 r.

„Do wzrostu ma się przyczynić stosunkowo silny popyt wewnętrzny, wzmacniany przez rosnące realne płace i zatrudnienie, przy odpornych rynkach pracy i rekordowo niskiej stopie bezrobocia. Dodatkowym wsparciem dla gospodarki strefy euro będą ogłoszone wydatki publiczne na infrastrukturę i obronność, a także poprawa warunków finansowania wynikająca z obniżek stóp procentowych. Wzrost PKB w strefie euro pozostanie zróżnicowany w zależności od kraju, przy czym poprawa powinna być widoczna zwłaszcza w niemieckiej gospodarce, która ma przyspieszyć do 1,1 proc. w 2026 r. Wysoka niepewność w polityce handlowej oraz amerykańskie cła będą natomiast ograniczać inwestycje w niemieckim przemyśle nastawionym na eksport” – napisali ekonomiści PIE.

Podkreślili, że prognozy makroekonomiczne dla strefy euro zapowiadają spadek inflacji. Według projekcji EBC, inflacja HICP ma spaść z 2,1 proc. w 2025 r. do 1,9 proc. w 2026 r. a następnie ma się obniżyć do 1,8 proc. w 2027 r.

„W takim otoczeniu narracja przesuwa się w stronę utrzymywania restrykcyjności polityki pieniężnej na tyle długo, by utrwalić powrót inflacji do celu. W scenariuszu bazowym MFW zakłada, że stopy procentowe w strefie euro pozostaną bez zmian, co kontrastuje z prognozowanymi spadkami stóp w USA i Wielkiej Brytanii i może mieć znaczenie m.in. dla kursu euro oraz warunków finansowania w gospodarce” – podkreślili ekonomiści PIE.

Źródło: PAP