Pięciu polskich skoczków awansowało do konkursu Pucharu Świata w Willingen

Pięciu Polaków wystartuje w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc. Spośród polskich zawodników najlepszy okazał się Maciej Kot.

Do konkursu w Willingen zakwalifikowało się pięciu polskich skoczków – czyli wszyscy, którzy wystartowali w kwalifikacjach. To Maciej Kot (9. miejsce; 110,8 pkt), Dawid Kubacki (25. miejsce; 88,2 pkt), Klemens Joniak (26. miejsce; 86,9 pkt), Aleksander Zniszczoł (42. miejsce; 70,9 pkt) oraz Piotr Żyła (48. miejsce; 64 pkt).

Najlepszym zawodnikiem kwalifikacji okazał się Peter Prevc. Słoweniec otrzymał notę 130,2 pkt po skoku na odległość 144 m. Japończyk Ryoyu Kobayashi zajął drugie miejsce, skacząc 140 m, co dało mu 122 pkt.

Maciej Kot skoczył na odległość 145 m i był to najdłuższy lot serii. Dawid Kubacki uzyskał 131,5 m, a Klemens Joniak – 125 m. Z kolei Aleksander Zniszczoł poleciał 121 m, a Piotr Żyła – 112 m.

Konkurs na Muehlenkopfschanze zacznie się o godz. 16. Bierze w nim udział 50 zawodników. To ostatnie zawody Pucharu Świata przed igrzyskami olimpijskimi, które rozpoczną się w piątek we Włoszech.

Źródło: PAP