Pierwsza akwizycja CSG w Polsce. Koncern podpisał przedwstępną umowę przejęcia Domar MS

Koncern zbrojeniowy Czechoslovak Group (CSG) podpisał przedwstępną umowę przejęcia spółki Domar MS, polskiego producenta wiązek kablowych. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Finalizacja transakcji planowana jest w ciągu najbliższych 6–8 tygodni, po zakończeniu wymaganych procedur formalnych i kontrolnych.

Domar to producent wiązek kablowych, specjalistycznych skrzynek elektrycznych oraz dystrybutor złączy elektrycznych wykorzystywanych w systemach obronnych i produktach specjalnych.

CSG to jedna z najszybciej rozwijających się spółek z sektora zbrojeniowego w Europie. Koncern ma 39 zakładów produkcyjnych, w większości na terenie UE i USA, a także w Indiach. Zatrudnia około 14 tys. osób i eksportuje do około 70 krajów. W styczniu 2026 r. firma zadebiutowała na giełdzie Euronext w Amsterdamie.

CSG z pierwszą akwizycją na polskim rynku

Przejęcie firmy Domar to pierwsza akwizycja koncernu CSG na polskim rynku i elementem długoterminowej strategii rozwoju działalności w Polsce. „Zakłada ona nie tylko dostarczanie nowoczesnych rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP, ale także zwiększanie udziału produkcji lokalnej oraz rozbudowę kompetencji przemysłowych w Polsce" – podała spółka w komunikacie.

Jak podaje CSG, Polska jest kluczowym, długoterminowym rynkiem zbytu i strategicznym partnerem dla koncernu. Firma przypomniała w komunikacie, że w marcu podpisała umowę o strategicznej współpracy przemysłowej z polską państwową grupą kapitałową PGZ. Ponadto koncern jest zaangażowany w projekty takie jak dostawa podwozi do polskich systemów minowania.

– To pierwsza akwizycja grupy CSG w Polsce i jednocześnie krok o znaczeniu strategicznym dla naszej obecności na tym rynku. Włączenie firmy Domar MS do struktury CSG pozwoli nie tylko utrzymać dotychczasowe kompetencje technologiczne i produkcyjne oraz obecny poziom zatrudnienia, ale również stworzy warunki do dalszego, długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa – skomentował podpisanie umowy Wojciech Grzonka, prezes CSG Polska oraz wiceprezes ds. sprzedaży w grupie CSG. Dodał, że CSG planuje inwestycje w zakład oraz zwiększenie skali produkcji Domaru.

– W pierwszym etapie zapewnimy utrzymanie całej dotychczasowej załogi liczącej około 220 pracowników, a jeszcze w tym roku nastąpi zwiększenie zatrudnienia do około 300 osób. Podstawowym rynkiem działalności spółki nadal będzie Polska, a firma będzie rozwijała współpracę z dotychczasowymi klientami i partnerami biznesowymi – podał Wojciech Grzonka.

– Fakt, że stajemy się częścią CSG, otwiera nowy, ekscytujący rozdział w historii naszej firmy. Jestem niezmiernie dumny z tego, co do tej pory osiągnęliśmy dzięki naszym zaangażowanym pracownikom, lojalnym klientom i partnerom biznesowym. Cieszę się również z możliwości, jakie otwierają się przed nami po przejęciu firmy przez CSG. Z niecierpliwością oczekuję kolejnych etapów dynamicznego rozwoju, abyśmy wspólnie z nowym właścicielem mogli sprostać rosnącym wymaganiom dynamicznie rozwijającego się rynku obronnego – skomentował z kolei prezes polskiej spółki Bolesław Janczewski.

Źródło: PAP/XYZ