Pierwsza płatność z SAFE trafiła do polskich firm

Pierwsza płatność z programu SAFE trafiła właśnie na konta polskich firm - przekazała w piątek pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W rozmowie z PAP dodała, że Polska będzie dwa razy do roku składać wnioski do Komisji Europejskiej o kolejne transze pieniędzy.

O tym, ze pierwsza płatność z SAFE trafiła na konta polskich firm Sobkowiak-Czarnecka poinformowała na platformie X. „Tydzień po podpisaniu kontraktów. Realne pieniądze, realne kontrakty, prawdziwe bezpieczeństwo” – napisała w mediach społecznościowych.

Pierwsza płatność z SAFE trafiła właśnie na konta polskich firm 💪



Tydzień po podpisaniu kontraktów.



Realne pieniądze, realne kontrakty, prawdziwe bezpieczeństwo. 🇵🇱🫡@KosiniakKamysz @donaldtusk #polskasafe — Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) June 5, 2026

Jak przekazała w piątek PAP Sobkowiak-Czarnecka, teraz pieniądze z Funduszu trafiły bezpośrednio do zakładów zbrojeniowych, z którymi zawarto już kontrakty.

Od teraz strona polska dwa razy do roku składać będzie do Komisji Europejskiej wnioski o kolejne transze pieniędzy. W tym roku termin na przedłożenie odpowiednich dokumentów przypadnie na październik, a w przyszłym – kwiecień i październik. Według Sobkowiak-Czarneckiej największa część środków z unijnego programu trafi do Polski jesienią tego roku.

Do 30 maja br. trwała pierwsza część wydatkowania pieniędzy z SAFE, która zakładała podpisanie kontraktów z udziałem jednego państwa. Tym samym polski rząd podpisał umowy z rodzimymi firmami na ponad 120 mld zł. Pozostałe 60 mld zł, przysługujących do wykorzystania z programu, może zostać wydane zarówno w Polsce, jak i u zagranicznych firm z państw uczestniczących w SAFE, przy złożeniu zamówienia przez np. dwa państwa.

Łącznie unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro do rozdysponowania między państwa w nim uczestniczące; Polska z przyznaną pulą 43,7 mld euro (wspomniane ok. 180 mld zł) jest jego największym beneficjentem. W piątek premier Donald Tusk informował, że na polskiego konto zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego trafiła pierwsza zaliczka wysokości ponad 6 mld euro.

Źródło: PAP, XYZ