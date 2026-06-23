Pilna narada w MSWiA. Chodzi o upały

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się pilna narada dotycząca nadchodzącej fali upałów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu resortów, a jego celem było skoordynowanie działań i przygotowanie wspólnej reakcji państwa.

Naradzie przewodniczył szef MSWiA Marcin Kierwiński Marcin Kierwiński, a poprzedziła ją odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej IMGW. Jak przekazano, celem działań jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji między resortami oraz jednolitych wytycznych dla administracji.

🟢 KOMUNIKAT | Służby w gotowości przed falą upałów. Czuwamy nad sytuacją pogodową



🌡️☀️ W związku z prognozami IMGW dotyczącymi nadchodzących upałów, w MSWiA odbyła się pilna narada przedstawicieli resortów: spraw wewnętrznych i administracji, @MZ_GOV_PL, @MSZ_RP, @MI_GOV_PL,… pic.twitter.com/QVW9h0gSF0 — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) June 23, 2026

MSWiA poinformowało, że Kierwiński podkreślił konieczność natychmiastowego działania każdego resortu w ramach jego kompetencji. Rząd oczekuje szybkiej reakcji administracji w obszarach bezpieczeństwa, zdrowia, infrastruktury i komunikacji kryzysowej.

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W ramach podziału zadań MSWiA i RCB postawiły w stan gotowości Straż Pożarną i Policję, które mają reagować na zagrożenia pożarowe oraz sytuacje nad wodą. Ministerstwo Zdrowia monitoruje ryzyko udarów i odwodnień, a system ochrony zdrowia ma być przygotowany na wzrost liczby interwencji wśród osób starszych i dzieci.

W najbliższych dniach prognozowane są wysokie temperatury 🌡

➡ Upały mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych.



🔸 Ogranicz przebywanie na słońcu

🔸 Pij dużo niegazowanej wody

🔸 Noś nakrycie głowy

🔸 Nie zostawiaj… pic.twitter.com/HHT4Gueogf — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 23, 2026

Z kolei Ministerstwo Infrastruktury ma nadzorować sytuację na kolei, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnić pomoc Polakom przebywającym za granicą, szczególnie w regionach dotkniętych ekstremalnymi temperaturami, m.in. we Francji i USA. Wskazano, że działania mają charakter prewencyjny i koordynacyjny.

Resort zdrowia przypomina, że w przypadku objawów takich jak zawroty głowy, osłabienie czy silne pragnienie należy niezwłocznie dzwonić pod numer 112. Zaleca się także unikanie przebywania na słońcu, szczególnie przez osoby starsze i dzieci, oraz dbanie o nawodnienie organizmu.

W komunikatach rządowych podkreślono, że najwyższe temperatury występują między godziną 15 a 18, a upał definiowany jest jako temperatura przekraczająca 30 st. C. Zaleca się ograniczenie wysiłku fizycznego, noszenie przewiewnej odzieży oraz stosowanie ochrony przeciwsłonecznej.

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Wprowadzono także zalecenia dotyczące codziennego funkcjonowania w upale, w tym zamykanie okien w ciągu dnia, wietrzenie nocą, unikanie alkoholu i ciężkich posiłków oraz szczególną higienę żywności z uwagi na ryzyko salmonelli. Jednocześnie poinformowano, że urzędnicy w ciągu 24 godzin przeanalizują zagraniczne procedury reagowania na fale upałów, aby ocenić możliwość ich wdrożenia w Polsce.

Zgodnie z prognozami IMGW, napływ bardzo gorącego powietrza rozpocznie się w środę 24 czerwca. W dniach 25–27 czerwca obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej Polski, gdzie temperatura może przekraczać 40 st. C, a lokalnie osiągać nawet 43 st. C. Największe upały prognozowane są na niedzielę, gdy gorące powietrze obejmie niemal cały kraj, a temperatury przekroczą 30 st. C.

Źródło: PAP