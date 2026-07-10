Pilotaż local content w energetyce. Orlen, Enea, Tauron i PGE pod lupą GUS

Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło pilotaż local content. Główny Urząd Statystyczny zbada inwestycje Orlenu, Enei, Tauronu i PGE, skupiając się na morskiej energetyce wiatrowej.

Badanie local content w offshore ma być „benchmarkiem" dla takich analiz i wywrzeć presję na system – tłumaczy szef MAP.

Fot.: Orlen

Ministerstwo Aktywów Państwowych i Główny Urząd Statystyczny podpisały porozumienie, w ramach którego GUS zbada udział komponentu krajowego – tzw. local content – w procesach inwestycyjnych.

Pilotażowe badanie obejmie Orlen, Eneę, Tauron i PGE. Skupi się na offshore, czyli morskiej energetyce wiatrowej. Szef MAP Wojciech Balczun tłumaczy, że nakłady w tym segmencie są „gigantyczne”, a polskie spółki zdobyły już praktyczne doświadczenie.

Porozumienie podpisane! 💥🖊️ Rozpoczynamy od pilotażowego projektu mierzenia local content w energetyce. Konkrety? ✅ Porozumienie dotyczy pilotażu, które obejmuje swoim zasięgiem spółki energetyczne, czyli @GrupaORLEN, @Grupa_Enea, @TauronPE i @Grupa_PGE. Koncentrować się… pic.twitter.com/i8CVbj6U4b — Ministerstwo Aktywów Państwowych 🇵🇱 (@MAPGOVPL) July 10, 2026

– Ten pilotaż będzie benchmarkiem do rozszerzania zakresu tego badania. To badanie jest również nam potrzebne po to, żeby wywierać pewnego rodzaju presję na system [...] Pewne rzeczy jeszcze się nie zadziały, ale otrzymujemy sygnał pozytywny ze strony spółek, czy gospodarki. Wszyscy już wiedzą, co to local content. Wiedzą, jak to jest ważne. Dają nam sygnały, mówią „my już to w praktyce stosujemy” – dodał szef MAP.

To badanie jest również nam potrzebne po to, żeby wywierać pewnego rodzaju presję na system

W 2027 r. GUS ma zacząć badać inne kluczowe sektory, a w 2028 r. – pozostałe, mniej istotne obszary gospodarki. Z kolei wyniki ogłoszonego w piątek pilotażu mają pojawić się w styczniu 2027 r.

– Pilotaż robimy po to, żeby w dużej mierze się skalibrować – poprawić to, czego być może jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć w kontekście local content – tłumaczy prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan.

– W pilotażu startujemy ze spółkami z sektora energetycznego, z jednym progiem dla offshore i onshore na poziomie 50 mln zł. To minimalny próg umowy zawieranej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą –dodaje wiceprezes GUS ds. statystyki gospodarczej Renata Bielak.

Od 2027 r. urząd będzie badał umowy od 1,8 mln zł.

Źródło: PAP