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16.07.2026 16:24

Piotr Bednarski dołączył do rady nadzorczej Revolut Bank

Piotr Bednarski dołączył do rady nadzorczej Revolut Bank UAB. Wcześniej przez wiele lat był związany z PwC, a przedtem z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) i Komisją Nadzoru Finansowego (KNF).

Siedziba Revoluta w Londynie
Piotr Bednarski dołączy do rady nadzorczej Revolut Bank UAB. Fot. Mike Kemp/In Pictures via Getty Images

Informację o zmianach przekazał sam menedżer za pośrednictwem portalu LinkedIn.

„Po 18 latach pracy w PwC, a wcześniej 16 latach w NBP i KNF – zamykam długi i bardzo ważny rozdział mojego życia zawodowego. Te lata ukształtowały nie tylko moje doświadczenie w zakresie ryzyka, regulacji i transformacji, ale przyniosły także wiele relacji, wspólnych wyzwań i chwil, które zawsze będę cenić (...). Dziś z radością dzielę się informacjami o nowym początku. Po uzyskaniu zgody Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Banku Litwy dołączyłem do rady nadzorczej Revolut Bank UAB jako członek niezależny" – podał Piotr Bednarski.

Piotr Bednarski zajmował stanowiska kierownicze w PwC od 2008 do 2026 r. Przez ponad dziesięć lat jako dyrektor był odpowiedzialny w tej firmie konsultingowej za obszar regulacji bankowych i zarządzania ryzykiem.

Wcześniej pracował w KNF (w 2008 r.). W latach 1992–2007 był związany z NBP, gdzie pełnił funkcje związane z obszarem regulacyjnym i nadzorem nad sektorem bankowym.

Jego doświadczenie obejmuje także udział w komitetach i grupach roboczych przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych, EBC oraz organach nadzorczych UE.

Jak podano na stronie Revoluta, jako niezależny członek rady nadzorczej spółki bankowej fintechu Piotr Bednarski będzie odpowiedzialny za komisje ds. ryzyka i zgodności oraz wynagrodzeń.

Kolejny Polak w strukturach banku Revoluta

Piotr Bednarski jest kolejnym polskim menedżerem dołączającym do najważniejszych organów spółki bankowej Revoluta. W lipcu 2026 r. stanowisko prezesa Revolut Bank UAB objął Kuba Fast.

Revolut Bank UAB to europejska spółka bankowa Revoluta z siedzibą na Litwie. Obecna strategia Revoluta obejmuje zajęcie pozycji banku pierwszego wyboru dla ponad 55 mln klientów w całej Europie.

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