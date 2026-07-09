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09.07.2026 08:47

Polak stanął na czele Revolut Bank w Europie. Kuba Fast objął stanowisko prezesa spółki

Kuba Fast objął stanowisko prezesa spółki Revolut Bank UAB. Polak uzyskał już zgodę na objęcie funkcji od Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Litwy.

Kuba Fast, prezes Revolut Bank UAB
Kuba Fast, po uzyskaniu oficjalnej zgody EBC i Banku Litwy, objął stanowisko prezesa europejskiej spółki bankowej Revolut Bank UAB. Fot. materiały prasowe

Revolut Bank UAB to europejska spółka bankowa Revoluta z siedzibą na Litwie. Głównym zadaniem Kuby Fasta jako prezesa spółki będzie przyspieszenie tempa wzrostu Revoluta w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) – wskazuje firma.

W lutym 2026 r. Kuba Fast po niemal dwóch latach kierowania instytucją ogłosił odejście z funkcji CEO cyfrowego brytyjskiego banku Chase UK, należącego do grupy JP Morgan. W maju 2026 r. poinformował o dołączeniu do Revoluta.

Revolut zwraca uwagę, że jako były szef Chase w Wielkiej Brytanii, Fast wnosi do firmy bogate doświadczenie w bankowości detalicznej i cyfrowej. Przed objęciem funkcji prezesa Chase menedżer zajmował wyższe stanowiska kierownicze w mBanku, był również partnerem w firmie doradczej McKinsey & Company.

– Cieszymy się, że Kuba dołącza do Revoluta w tak przełomowym momencie naszej ekspansji w Europie. Sukcesy Kuby w rozwijaniu bankowości cyfrowej w połączeniu ze świetną znajomością otoczenia regulacyjnego będą istotnym wzmocnieniem naszego zespołu kierowniczego. Wierzymy, że pomoże przyspieszyć nasz europejski sukces i ugruntować pozycję Revoluta jako wiodącego banku na kontynencie – komentuje Nik Storonsky, współzałożyciel i CEO Revoluta.

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Kuba Fast ma przyspieszyć rozwój Revoluta w Europie

Strategia Revoluta obejmuje zajęcie pozycji banku pierwszego wyboru dla ponad 55 mln klientów w całej Europie. Polski menedżer ma pomóc w osiągnięciu tego celu.

– Objęcie tej roli to dla mnie możliwość współtworzenia kolejnego etapu rozwoju usług bankowych Revoluta w całym EOG. Tworząc nowoczesne rozwiązania dostosowane do lokalnych rynków i codziennych potrzeb ponad 55 mln europejskich klientów, chcemy pokazać, że codzienne zarządzanie finansami może być prostsze, bardziej intuicyjne i po prostu znacznie tańsze – komentuje Kuba Fast.

Kuba Fast dołączy do zespołu zarządzającego operacjami bankowymi Revoluta w EOG. Firma przechodzi obecnie na model oparty na dwóch głównych centrach operacyjnych. W jego ramach Revolut będzie rozwijał działalność w oparciu o dotychczasowy bank z licencją na Litwie oraz nowo utworzone centrum bankowe we Francji, na którego czele stoi Béatrice Cossa-Dumurgier, prezeska na Europę Zachodnią.

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– Jego kompetencje menedżerskie będą kluczowe dla zacieśniania naszych relacji z regulatorami rynku oraz budowania stabilnej, bezpiecznej i odpowiedzialnie rozwijającej się instytucji w całym regionie – wskazuje Dovile Grigiene, przewodnicząca rady nadzorczej Revolut Bank UAB.

W związku ze zmianami w kierownictwie Joe Heneghan, dotychczasowy prezes (CEO) Revolut Bank UAB, objął nową funkcję prezesa (CEO) Revolut Holdings Europe UAB – podała także spółka. Będzie nadzorował spółkę holdingową odpowiedzialną za działalność Revoluta w EOG, koncentrując się na realizacji strategii oraz zapewnieniu zgodności z regulacjami na europejskich rynkach.

Z kolei według nowego prezesa, Kuby Fasta, Revolut fundamentalnie zmienił oczekiwania klientów wobec instytucji finansowych.

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