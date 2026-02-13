Piotr Sankowski jako jedyny Polak znalazł się w gronie ekspertów ONZ do spraw AI

Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS, znalazł się wśród ekspertów globalnego panelu naukowego do spraw AI, powołanego przez ONZ – podał w piątek instytut. W tym międzynarodowym gronie będzie oceniał wpływ sztucznej inteligencji na życie na świecie.

Dr hab. Piotr Sankowski, jako jedyny Polak, znalazł się w gronie 40 światowych autorytetów, które będą badać sztuczną inteligencję w ramach powołanego przez ONZ gremium – podał w piątek instytut w swoich serwisach społecznościowych. Sankowski dołączy do Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence (IISPAI), którego powołanie ogłosił 4 lutego na konferencji prasowej w Nowym Jorku sekretarz generalny ONZ António Guterres.

Sankowski dołączy do grona ekspertów ONZ ds. sztucznej inteligencji

Sankowski to polski naukowiec, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jako jedyny w kraju jest laureatem aż czterech prestiżowych europejskich grantów badawczych ERC.

Od września 2025 r. prof. Sankowski jest dyrektorem Instytutu Badawczego IDEAS, placówki, której celem jest rozwój sztucznej inteligencji. Wcześniej stworzył IDEAS NCBR i zarządzał nim przez trzy lata aż do wyboru nowego prezesa.

Ta zmiana wywołała w kraju pierwszą poważną burzę wokół mianowania władz w publicznych podmiotach naukowo-badawczych. W efekcie rząd podjął decyzję o utworzeniu zupełnie nowego IDEAS. W instytucie utworzono 13 grup i zespołów badawczych. Nowy podmiot przejął też część projektów ze starego IDEAS.

„To ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim poważne zobowiązanie. Zostałem powołany do międzynarodowego panelu naukowego ds. sztucznej inteligencji ONZ. Panel ma za zadanie opracowywać oparte na dowodach naukowych oceny dotyczące możliwości, zagrożeń i skutków sztucznej inteligencji. Przed nami wiele pracy. Bardzo cieszę się na współpracę z czołowymi ekspertami z całego świata” – napisał na swoim profilu LinkedIn Piotr Sanowski.

Eksperci ONZ ds. AI mają występować niezależnie od wpływów państw i firm

IISPAI ma niezależnie oceniać wpływ rozwijającej się AI na światową gospodarkę i społeczeństwa oraz mają wypełniać luki w wiedzy dotyczącej sztucznej inteligencji.

Członków IISPAI wyłoniono z ponad 2,6 tys. kandydatów. Wybrani do tego grona eksperci specjalizują się m.in. w uczeniu maszynowym, cyberbezpieczeństwie, prawach człowieka i zarządzaniu danymi. Mają występować we własnym imieniu, niezależnie od wpływów państw, instytucji albo firm.

– Żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie ogarnąć całościowego obrazu sytuacji. Potrzebujemy wspólnego zrozumienia, aby stworzyć skuteczne zabezpieczenia, uwolnić innowacje dla wspólnego dobra i wspierać współpracę. Panel pomoże światu oddzielić fakty od fałszywych informacji, a naukę od bzdur. Będzie stanowił autorytatywny punkt odniesienia w momencie, gdy rzetelne, obiektywne zrozumienie sztucznej inteligencji nigdy nie było tak ważne – powiedział na konferencji poświęconej ogłoszeniu powołania panelu sekretarze generalny ONZ.

Jak zapowiedział, pierwszy raport IISPAI ma zostać przedstawiony w lipcu 2026 r., podczas globalnego szczytu „AI for Good” w Genewie.

