PiS nie otrzyma zabranej subwencji. NSA oddalił kasację

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasacje ws. dotacji i subwencji dla PiS. Chodzi o skargę PiS dot. bezczynności organu – niewypłacania przez MF dotacji dla partii.

NSA odrzucił kasację PiS, co oznacza, że partia nie odzyska zabranej subwencji. Fot. PAP/Leszek Szymański

Informacje o oddaleniu kasacji pojawiły się w środę na stronach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oddalono kasację dot. wyroku warszawskiego WSA z czerwca zeszłego roku, gdy sąd – odpowiadając na skargę ze strony PiS – stwierdził, że minister finansów nie wypłacając dotacji partii „nie pozostaje w bezczynności, jeżeli działa na podstawie decyzji PKW pomniejszającej subwencję z powodu odrzucenia sprawozdania wyborczego, nawet w przypadku późniejszego nieskutecznego postanowienia Sądu Najwyższego”.

W wyroku z czerwca WSA wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło skargę po tym, jak nie otrzymało od MF trzeciej raty subwencji za 2024 r., wysokości 6 483 343,76 zł. Resort finansów nie wypłacił partii pieniędzy w związku z odrzuceniem sprawozdania wyborczego PiS przez PKW.

Za 2024 r. PiS otrzymało najpierw dwie pełne kwartalne raty subwencji, a później – po odrzuceniu przez PKW sprawozdania i wobec stanowiska ministra finansów – trzecia transza nie została wypłacona. Czwarta transza – jak wynika z informacji przekazywanych mediom przez MF – wypłacona w styczniu 2025 r. została pomniejszona. Za 2024 r. PiS otrzymało więc ok. 15 mln zł, czyli o ponad 10 mln zł mniej, niż wynosiła przewidywana subwencja roczna dla tej partii.

Decyzja PKW o odrzuceniu sprawozdania PiS została zaskarżona przez PiS do Sądu Najwyższego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, w której zakresie obowiązków jest m.in. rozpatrywanie skarg na uchwały PKW, tę skargę uznała.

Z tego powodu PKW przyjęła sprawozdanie finansowe partii Jarosława Kaczyńskiego, przy czym zaznaczyła, że nie przesądza, czy IKNiSP SN jest sądem i nie przesądza o skuteczności jej orzeczenia. Wówczas minister finansów Andrzej Domański zwrócił się do PKW o wykładnię uchwały, gdyż – w jego ocenie – była ona „wewnętrznie sprzeczna”. Zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka IKNiSP SN nie jest sądem. Jej status jest kwestionowany zarówno przez obecny rząd, jak i większość środowisk prawniczych.

Subwencja partii PiS została obniżona po tym, jak PKW odrzucił sprawozdanie finansowe ugrupowania. Komisja dopatrzyła się w nim nieścisłości w kwestii finansowania kampanii wyborczej w 2023 r. Część z wydarzeń i inicjatyw, mających reklamować PiS, było finansowane z zasobów Rządowego Centrum Legislacji – pracownicy instytucji pomagali w kampanii wyborczej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, które miało opłacić spot wyborczy ówczesnego szefa resortu Zbigniewa Ziobry.

Źródło: PAP, XYZ

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