Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
NEWSROOM XYZ
20.02.2026 19:19

PKB USA spadł do 1,4 proc. w IV kwartale. Trump szuka winnych

Wzrost gospodarczy USA w czwartym kwartale 2025 r. wyraźnie spowolnił, głównie z powodu rekordowo długiego shutdownu administracji federalnej. Dane rządowe pokazują jednocześnie, że popyt prywatny i inwestycje w nowe technologie nadal podtrzymują ekspansję gospodarki.

W czwartym kwartale 2025 r. produkt krajowy brutto USA wzrósł w ujęciu rocznym o 1,4 proc., wynika ze wstępnych danych Biura Analiz Ekonomicznych. To wyraźne spowolnienie wobec 4,4 proc. w trzecim kwartale i wynik znacznie gorszy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 2,5–3 proc. Kluczowym czynnikiem spowalniającym gospodarkę był 43-dniowy shutdown rządu federalnego, najdłuższy w historii USA.

Największy negatywny wpływ miał gwałtowny spadek wydatków publicznych. Wydatki rządu federalnego zmniejszyły się o 16,6 proc., co było największym spadkiem od trzeciego kwartału 1972 r. Oznaczało to mniejszą liczbę świadczonych usług publicznych, niższe zakupy dóbr i usług oraz czasowe ograniczenie wypłat części świadczeń.

Shutdown obniżył wzrost PKB w IV kwartale o 1,15 pkt proc., co jest największym takim ubytkiem od 1994 r. Biuro Budżetowe Kongresu (CBO) szacuje, że część strat uda się odrobić w pierwszym kwartale 2026 r., jednak od 7 do 14 mld dolarów utraconej produkcji nie zostanie odzyskane.

Shutdown głównym hamulcem wzrostu

Do danych jeszcze przed ich publikacją odniósł się prezydent Donald Trump, który obwinił za spowolnienie Demokratów oraz shutdown. Na platformie Truth Social napisał, że „shutdown kosztował USA co najmniej dwa punkty PKB” i ponownie wezwał do obniżek stóp procentowych.

Prezydent skrytykował także prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, określając go jako „najgorszego” i domagając się szybkiego luzowania polityki pieniężnej.

Wyniki te stoją w sprzeczności z wcześniejszymi wypowiedziami Trumpa. Jeszcze w styczniu, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, zapowiadał on wzrost PKB w IV kwartale na poziomie ponad 5 proc., określając go jako znacznie wyższy od rynkowych prognoz.

Już w listopadzie doradca prezydenta Kevin Hassett ostrzegał jednak, że rekordowo długi shutdown może obniżyć tempo wzrostu gospodarczego o ponad 1 pkt proc., co znalazło potwierdzenie w opublikowanych danych.

Konsumpcja i AI podtrzymują gospodarkę

Poza sektorem publicznym gospodarka USA zachowała relatywnie dobrą kondycję. Wydatki konsumpcyjne, odpowiadające za ponad dwie trzecie PKB, wzrosły o 2,4 proc., choć wolniej niż 3,5 proc. w trzecim kwartale.

Ekonomiści wskazują, że konsumpcja była napędzana głównie przez gospodarstwa o wyższych dochodach i odbywała się kosztem oszczędności, których realna wartość spadała wraz z rosnącą inflacją. W kolejnych miesiącach wsparciem dla konsumentów mogą być wyższe zwroty podatkowe wynikające z reform podatkowych administracji Trumpa.

Silnym filarem wzrostu pozostały inwestycje firm. Wydatki na własność intelektualną wzrosły o 7,4 proc., głównie dzięki intensywnym nakładom na badania i rozwój związane ze sztuczną inteligencją.

Ekonomiści szacują, że AI – w tym centra danych, półprzewodniki, oprogramowanie i badania – odpowiadała za około jedną trzecią wzrostu PKB w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku, łagodząc negatywne skutki ceł importowych i mniejszej imigracji.

Inflacja rośnie, Fed nie spieszy się z obniżkami

Równolegle z danymi o PKB opublikowano raport o inflacji. Indeks PCE wzrósł w grudniu o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, wobec 0,2 proc. w listopadzie. W ujęciu rocznym inflacja PCE przyspieszyła do 2,9 proc.

Po wyłączeniu cen żywności i energii bazowy wskaźnik PCE wzrósł o 0,4 proc. w skali miesiąca i 3,0 proc. rok do roku. To wyraźnie powyżej 2-procentowego celu inflacyjnego, którym kieruje się Federal Reserve.

Ekonomiści zwracają uwagę na utrzymującą się presję inflacyjną w sektorze usług, w tym na skok cen usług prawnych w styczniu o 12 proc. miesiąc do miesiąca, co samo w sobie mogło dodać około 0,1 pkt proc. do inflacji bazowej PCE.

Prognozy wskazują, że inflacja bazowa PCE w styczniu mogła wzrosnąć nawet o 0,4 proc., co przełożyłoby się na 3,1 proc. w ujęciu rocznym. Dane za styczeń zostaną opublikowane 13 marca, z opóźnieniem spowodowanym shutdownem.

Rynek reaguje, perspektywy na 2026 rok

Rynki finansowe zareagowały umiarkowanie pozytywnie. Indeksy giełdowe w USA rosły, dolar osłabił się wobec koszyka walut, a rentowności obligacji skarbowych przeważnie wzrosły.

Ekonomiści podkreślają, że mimo słabszego IV kwartału popyt krajowy pozostaje solidny. Finalna sprzedaż do prywatnych nabywców krajowych, kluczowa miara aktywności bez wpływu rządu i handlu zagranicznego, wzrosła o 2,4 proc.

W całym 2025 roku gospodarka USA urosła o 2,2 proc., mniej niż 2,8 proc. w 2024 roku, ale więcej, niż prognozował Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To wynik gorszy od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez „Wall Street Journal”, którzy liczyli na 2,5 proc.

Większość analityków nie spodziewa się, aby Fed zdecydował się na obniżki stóp procentowych przed posiedzeniem 16–17 czerwca, argumentując, że przy stabilnym rynku pracy i podwyższonej inflacji bank centralny pozostanie ostrożny.

Źródło: Reuters, PAP

Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Wyniki te stoją w sprzeczności z wcześniejszymi wypowiedziami Trumpa. Jeszcze w styczniu, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, zapowiadał on wzrost PKB w IV kwartale na poziomie ponad 5 proc., określając go jako znacznie wyższy od rynkowych prognoz.. Fot. Anna Moneymaker/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Dlaczego Zen.com nie chce być superaplikacją? Polski fintech idzie pod prąd branży
Działający już na 32 rynkach Zen.com planuje uruchomienie Hongkongu jako azjatyckiego hubu oraz wejście na Ukrainę. Celem jest dziesięciokrotny wzrost liczby klientów w pięć lat i zrównanie udziału Europy i Azji w przychodach w perspektywie trzech lat, przy zachowaniu kontroli kosztów i bez wchodzenia w ryzykowne finansowanie.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Notowania złota i miedzi wyznaczają nowe historyczne maksima, a kurs ropy odbija od wieloletnich minimów. Rynek surowców dawno nie był tak rozgrzany, choć wciąż pozostaje przestrzeń do dalszych wzrostów. Wyjaśniamy, dlaczego inwestorzy coraz częściej sięgają po surowce oraz analizujemy, jakie są perspektywy cenowe na kolejne kwartały.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA odcinają Kubę od świata. Kryzys paliwowy paraliżuje wyspę
Brak dostaw ropy doprowadził Kubę do stanu permanentnego kryzysu energetycznego. Lotnictwo i transport publiczny są sparaliżowane, a paliwo trafia do obywateli wyłącznie w ramach ostrych limitów i głównie za amerykańskie dolary. Waszyngton liczy na polityczny efekt nacisku, jednak w praktyce rosną koszty społeczne, a strach przed represjami pozostaje jedynym czynnikiem hamującym masowy bunt.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
„Skarb Warszawy, który wyczerpał swoje możliwości”. Powołano zespół w sprawie terenów po Lotnisku Chopina
– Uważamy, że Lotnisko Chopina jest skarbem Warszawy, ma genialne położenie, ale jest zarazem lotniskiem, które wyczerpało swoje możliwości. Powołaliśmy zespół roboczy, w którym rozmawiamy o tym, jak najlepiej wykorzystać teren po lotnisku – powiedział Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
CCC wystrzeliło, giełda odrabia straty, ale eksperci obawiają się korekty. Dzień na GPW 18 lutego 2026 r.
Środowa sesja na GPW przyniosła wyraźne wzrosty po wtorkowych spadkach. Eksperci ostrzegają jednak przed ryzykiem poważnej korekty, która mogłaby sięgnąć nawet 10 proc. Na WIG20 liderem wzrostów zostało CCC, którego akcje gwałtownie poszły w górę. Mocno podrożały także Orange i KGHM.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej. Czy Polska rzeczywiście zmierza w stronę długu publicznego przekraczającego 100 proc. PKB? Taki obraz wyłania się ze scenariusza bazowego Komisji Europejskiej w niedawnym raporcie „Debt Sustainability Monitor 2025". Wyjaśniamy co kryje się w założeniach przyjętych przez KE i dlaczego istotniejsza - również politycznie - jest przewidywana skala zacieśnienia po 2027 r.
19.02.2026