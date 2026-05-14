14.05.2026
14.05.2026 07:30

PKO BP z 2,5 mld zł zysku netto w pierwszym kwartale

Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego miała w pierwszym kwartale roku 2 mld 522 mln zł zysku netto przypadającego na jednostkę dominującą. To wzrost o 0,8 proc. rok do roku.

Zysk na akcję wyniósł 2,02 zł w pierwszym kwartale 2026 r., co oznacza wzrost o 2,1 proc.

Grupa zanotowała wynik z tytułu odsetek na poziomie 5,95 mld zł. Był on o 1,8 proc. niższy w ujęciu rocznym. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł blisko 1,38 mld zł i tym samym wzrósł o 8,7 proc. w ujęciu rocznym.

Łączny współczynnik kapitałowy ukształtował się na poziomie 16,44 proc.

W podsumowaniu pierwszego kwartału 2026 r. zarząd grupy przypomniał, że w okresie tym uruchomił siódmą jednostkę zagraniczną działającą na terenie UE, czyli przedstawicielstwo w Austrii. „Poprzez rozwój sieci zagranicznej bank wspiera polskie firmy prowadzące działalność na nowych rynkach i konsekwentnie umacnia swoją pozycję, dążąc do tego, aby być najbardziej rozpoznawalnym i aktywnym polskim bankiem w Europie" – podano w raporcie kwartalnym grupy.

Zarząd PKO BP rekomenduje 6,14 zł dywidendy na akcję

Jeśli chodzi o podział zysku za 2025 r., PKO BP informuje, że otrzymał potwierdzenie od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), że spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75 proc. zysku za 2025 r. Maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2025 r. zaliczony już do funduszy własnych. Bank zaliczył do nich część zysku netto osiągniętego w pierwszym półroczu 2025 r. w kwocie 1 mld 322 mln zł.

KNF zaleca także bankowi „ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności przez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych".

Biorąc pod uwagę zalecenia KNF, zarząd proponuje następująco podzielić zysk z 2025 r. na poziomie 10,24 mld zł:

  • 7 mld 675 mln zł przeznaczyć na dywidendę (6,14 zł na jedną akcję z dniem dywidendy 5 sierpnia 2026 r.),
  • 2 mld 565 mln zł PLN przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę
    dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, przy czym ewentualna decyzja zarządu banku o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy wymagać będzie zgody rady nadzorczej i zgody KNF.
Fot. PAP/ Albert Zawada
