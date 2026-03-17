PKO Leasing udzieliło 13,75 mld zł finansowania w 2025. Firma prześcignęła dynamikę rynku

PKO Leasing podało swoje wyniki za 2025 rok. Wynika z nich, że w segmencie pojazdów lekkich firma rozwijała się szybciej od rynku. Do tego spółka udzieliła – w formie leasingu i pożyczki leasingowej – 13,75 mld zł finansowania.

Dynamika wzrostu PKO Leasing wyniosła 6,4 proc. rdr, a udział firmy w rynku leasingowym przekroczył 11,5 proc. Napędem rozwoju był segment pojazdów lekkich (ciężarowych do 3,5 t i osobowych), czyli 45,7 proc. biznesu firmy. W tym obszarze udzielone finansowanie wzrosło o 13 proc. rdr do 6,28 mld zł, wyprzedzając dynamikę rynku, która wynosiła 11,6 proc. rdr.

Z kolei w segmencie transportu ciężkiego firma udzieliła 3,05 mld zł finansowania w 2025 roku, co oznacza dynamikę wzrostu 5,1 proc. rdr i 15,5 proc. udziału w rynku. W pozostałych obszarach – maszyny, agro, statki, kolej i samoloty – spółka udzieliła 4,31 mld zł finansowania. Tu jednak dynamika była ujemna i wyniosła -0,9 proc. rdr.

– Nasze wyniki biznesowe jednoznacznie pokazują, że potrafimy rozwijać się na wymagającym rynku. W 2025 roku rośliśmy przecież nie tylko my, ale i cała branża, która udzieliła klientom aż 119 mld zł finansowania. Konsekwentnie realizujemy założenia strategii „Leasing numer 1 i kropka” na lata 2025–2027, umacniając naszą pozycję na rynku. Wprowadzamy w życie flagowe inicjatywy, które odpowiadają filarom naszego rozwoju. To przede wszystkim ekspansja modelu captive, budowa ekosystemu mobilności pod szyldem Automarket.pl, ciągła transformacja technologiczna oraz wykorzystywanie potencjału, jaki daje nam przynależność do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. W zeszłym roku zawarliśmy rekordową w historii krajowego leasingu transakcję na rynku kolejowym i wielokrotnie udowadnialiśmy, że nie ma projektów, których nie jesteśmy w stanie zrealizować. Wspieramy inwestycje kluczowych dla polskiej gospodarki podmiotów prywatnych i publicznych – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Klienci coraz chętniej sięgają po wynajem długoterminowy

Z kolei cała Grupa PKO Leasing (PKO Leasing oraz PKO Masterlease) udzieliła 15,65 mld zł finansowania, osiągając wzrost 15,6 proc. rdr oraz 13,1 proc. udziału w rynku. Masterlease sfinansował dla swoich klientów 17 tys. aut o wartości ponad 1,9 mld zł. Po drogach porusza się więc 44 tys. aut pod opieką tego segmentu.

W górę idzie bowiem korzystanie przez klientów z aut w formie wynajmu długoterminowego. Decyduje o tym m.in. stabilność kosztów oraz przejęcie przez dostawcę obsługi serwisowej floty firmowej. W 2025 roku wzrost tego rynku wyniósł 7,2 proc. rdr.

– Rosnący poziom finansowania w 2025 roku w Grupie PKO Leasing przekłada się na konsekwentny wzrost portfela leasingowego i najemowego, który na koniec 2025 roku przekroczył 30,4 mld zł, odnotowując 8 proc. wzrost rdr. Przekroczenie kwoty 30 mld zł jest ważnym krokiem w rozwoju naszej Grupy, pokazującym skalę oraz rosnącą siłę rynkową – mówi Jarosław Kanclerz, Wiceprezes Zarządu PKO Leasing.

Dobre wyniki w segmencie aut lekkich to efekt trzech filarów rozwoju na rynku automotive. Po pierwsze to projekty captive, realizowane m.in. we współpracy z BYD Polska, Porsche Polska, Xpeng oraz Inchcape JLR Polska.

– Partnerstwa captive pozwalają skalować sprzedaż poprzez koncentrację na jednym partnerze finansowym. Będąc blisko importera, możemy oferować atrakcyjne warunki finansowania całej sieci dealerskiej i „uszczelniać” proces sprzedaży, co zwiększa udział leasingu w transakcjach partnerów – tłumaczy Tomasz Bogus, Prezes PKO Leasing.

Drugim elementem jest sprzedaż na platformie Automarket.pl. Sprzedaż na niej wyniosła 9 tys. aut (wzrost rdr o 60 proc.). Do końca przyszłego roku platforma chce przyciągnąć milion ogłoszeń i osiągnąć 2 mld zł finansowania. Trzecim filarem jest wsparcie rozwoju elektromobilności. W 2025 roku PKO Leasing zarejestrowało 5,5 tys. nowych aut niskoemisyjnych (wzrost o 155 proc. rdr).

Spółka osiągnęła także 14 proc. udziału w rynku finansowania pojazdów zeroemisyjnych oraz 33 proc. udziału w rynku finansowania stacji ładowania.

PKO Leasing rozwija się też poza segmentem automotive. Osiągnęła m.in. 40 proc. udziału w rynku finansowania kolejowego. Zawarła m.in. kontrakt z Orlen Kolej na sfinansowanie zakupu 40 lokomotyw od Pesy i Newagu o wartości ponad 800 mln zł.