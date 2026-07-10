PKP Cargo i CPK podpisały list intencyjny. Przewoźnik może zaopatrywać Port Polska

Spółki PKP Cargo oraz CPK podpisały list intencyjny. Wyraziły w nim chęć współpracy przy przewozach towarów potrzebnych do budowy i funkcjonowania lotniska Port Polska.

List intencyjny jest niewiążący, ale obie spółki deklarują gotowość do współpracy i rozmawiają o jej warunkach.

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PKP Cargo oraz spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisały w piątek list intencyjny. Jego celem jest nawiązanie współpracy w ramach projektu Port Polska.

Potencjalna współpraca ma dotyczyć pięciu obszarów:

uwzględnienia potrzeb przewoźników towarowych przy planowaniu infrastruktury,

analizy zapotrzebowania na przewozy towarowe, rozwoju infrastruktury i rozwiązań cyfrowych,

rozwoju przewozów intermodalnych,

obsługi przewozu materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji,

organizacji przewozów towarów potrzebnych do funkcjonowania Portu Polska.

PKP Cargo zapowiedziało przygotowania do współpracy. Spółka jest też gotowa współpracować przy planowaniu obsługi transportowej projektu Portu Polska.

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„List intencyjny ma charakter niewiążący i nie stanowi umowy zobowiązującej, lecz potwierdza wolę stron do prowadzenia dalszych rozmów oraz ewentualnej współpracy pomiędzy stronami” – podkreślają przedstawiciele PKP Cargo.

Teraz przedstawiciele CPK i PKP Cargo będą prowadzić rozmowy na szczeblu technicznym, by dopiąć warunki współpracy.

Źródło: PAP, XYZ