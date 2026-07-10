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NEWSROOM XYZ
10.07.2026 14:18

PKP Cargo i CPK podpisały list intencyjny. Przewoźnik może zaopatrywać Port Polska

Spółki PKP Cargo oraz CPK podpisały list intencyjny. Wyraziły w nim chęć współpracy przy przewozach towarów potrzebnych do budowy i funkcjonowania lotniska Port Polska.

Niebieska lokomotywa PKP Cargo, stojąca na stacji
List intencyjny jest niewiążący, ale obie spółki deklarują gotowość do współpracy i rozmawiają o jej warunkach.
Fot. Jaap Arriens/NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

PKP Cargo oraz spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisały w piątek list intencyjny. Jego celem jest nawiązanie współpracy w ramach projektu Port Polska.

Potencjalna współpraca ma dotyczyć pięciu obszarów:

  • uwzględnienia potrzeb przewoźników towarowych przy planowaniu infrastruktury,
  • analizy zapotrzebowania na przewozy towarowe, rozwoju infrastruktury i rozwiązań cyfrowych,
  • rozwoju przewozów intermodalnych,
  • obsługi przewozu materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji,
  • organizacji przewozów towarów potrzebnych do funkcjonowania Portu Polska.

PKP Cargo zapowiedziało przygotowania do współpracy. Spółka jest też gotowa współpracować przy planowaniu obsługi transportowej projektu Portu Polska.

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List intencyjny ma charakter niewiążący i nie stanowi umowy zobowiązującej, lecz potwierdza wolę stron do prowadzenia dalszych rozmów oraz ewentualnej współpracy pomiędzy stronami” – podkreślają przedstawiciele PKP Cargo.

Teraz przedstawiciele CPK i PKP Cargo będą prowadzić rozmowy na szczeblu technicznym, by dopiąć warunki współpracy.

Źródło: PAP, XYZ

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