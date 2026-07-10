PKP Cargo i CPK podpisały list intencyjny. Przewoźnik może zaopatrywać Port Polska
Spółki PKP Cargo oraz CPK podpisały list intencyjny. Wyraziły w nim chęć współpracy przy przewozach towarów potrzebnych do budowy i funkcjonowania lotniska Port Polska.
PKP Cargo oraz spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisały w piątek list intencyjny. Jego celem jest nawiązanie współpracy w ramach projektu Port Polska.
Potencjalna współpraca ma dotyczyć pięciu obszarów:
- uwzględnienia potrzeb przewoźników towarowych przy planowaniu infrastruktury,
- analizy zapotrzebowania na przewozy towarowe, rozwoju infrastruktury i rozwiązań cyfrowych,
- rozwoju przewozów intermodalnych,
- obsługi przewozu materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji,
- organizacji przewozów towarów potrzebnych do funkcjonowania Portu Polska.
PKP Cargo zapowiedziało przygotowania do współpracy. Spółka jest też gotowa współpracować przy planowaniu obsługi transportowej projektu Portu Polska.
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„List intencyjny ma charakter niewiążący i nie stanowi umowy zobowiązującej, lecz potwierdza wolę stron do prowadzenia dalszych rozmów oraz ewentualnej współpracy pomiędzy stronami” – podkreślają przedstawiciele PKP Cargo.
Teraz przedstawiciele CPK i PKP Cargo będą prowadzić rozmowy na szczeblu technicznym, by dopiąć warunki współpracy.
Źródło: PAP, XYZ