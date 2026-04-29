PKP Cargo kończy 2025 r. na plusie. Grupa pokazała wyniki

Spółka PKP Cargo opublikowała wyniki finansowe za 2025 r. Polski kolejowy przewoźnik towarowy osiągnął wynik netto na poziomie 39,4 mln zł. W poprzednim roku przewoźnik miał ponad 2,4 mld zł straty.

Przychody grupy PKP Cargo z umów z klientami w 2025 r. wyniosły blisko 3,79 mld zł w porównaniu z 4,52 mld zł w 2024 r.

Grupa osiągnęła zysk operacyjny wysokości 173,3 mln zł. W 2024 r. przewoźnik zanotował stratę operacyjną na poziomie 2,69 mld zł.

Wynik EBITDA grupy w 2025 r. ukształtował się na poziomie 409,7 mln zł, a marża EBITDA – 10,6 proc.

PKP Cargo to spółka notowana na warszawskiej giełdzie. Największym akcjonariuszem spółki jest PKP z 33-procentowym udziałem w kapitale. PKP Cargo od lipca 2024 r. znajduje się w restrukturyzacji. Ubiegły rok był pierwszym pełnym rokiem, w którym przewoźnik działał w ramach postępowania sanacyjnego – podkreślił zarządca masy sanacyjnej spółki Paweł Głodek w sprawozdaniu.

„2025 r. był dla PKP Cargo oraz grupy kapitałowej PKP Cargo okresem intensywnych działań naprawczych prowadzonych w warunkach utrzymującej się niepewności makroekonomicznej, geopolitycznej oraz strukturalnych wyzwań na rynku kolejowych przewozów towarowych. Otoczenie rynkowe pozostawało wymagające, a zmienność popytu na usługi transportowe wpływała na skalę działalności operacyjnej spółki oraz grupy kapitałowej" – wskazał Głodek w raporcie.

„Zarząd spółki oraz zarządca masy sanacyjnej koncentrowali się na stabilizacji działalności operacyjnej, poprawie bieżącej płynności finansowej oraz przygotowaniu i wdrażaniu działań restrukturyzacyjnych, które skupiały się na trwałej poprawie efektywności funkcjonowania spółki, jak i grupy kapitałowej" – dodał.

Działania optymalizacyjne podjęte przez zarząd i zarządcę obejmowały m. in. strukturę organizacyjną, zatrudnienie, sposób zarządzania majątkiem oraz procesy operacyjne. Jak wskazano w raporcie, szczególną uwagę poświęcono „racjonalizacji kosztów stałych, uporządkowaniu portfela aktywów oraz koncentracji działalności na obszarach o największym potencjale rynkowym".

PKP Cargo z nową strategią na lata 2025–2031

Dzień przed publikacją wyników rada nadzorcza spółki zatwierdziła jej strategię restrukturyzacyjną na lata 2025–2031. Zakłada ona „systematyczny rozwój grupy oparty o inicjatywy strategiczne i kluczowe projekty, ukierunkowane na odzyskanie stabilności finansowej oraz przywrócenie trwałej rentowności działalności operacyjnej" – wskazano w raporcie rocznym.

Strategia określa dziewięć działań, które PKP Cargo chce podjąć w tym celu. To stymulacja sprzedaży, ekspansja zagraniczna, zwiększenie sprawności operacyjnej, poprawa efektywności drużyn trakcyjnych, automatyzacja i digitalizacja procesów operacyjnych, pozyskanie środków przez sprzedaż posiadanych aktywów nieoperacyjnych, optymalizacja zatrudnienia w obszarze administracyjnym, ustrukturyzowanie grupy kapitałowej oraz przeprowadzenie operacjonalizacji strategii i powołanie jednostki PMO nadzorującej wdrożenie strategii w organizacji.

Grupa zakłada, że dzięki wdrożeniu strategii jej przychody w latach 2025–2031 będą rosły w średniorocznym tempie CAGR 6,4 proc.

Marża EBITDA ma wzrosnąć do 26 proc. w 2031 r., a zysk EBITDA do ok. 1,5 mld zł.

Udział kosztów świadczeń pracowniczych w kosztach ogółem ma zmniejszyć się z obecnych ok. 43 proc. do ok. 32 proc.

Od 2026 r. grupa ma osiągnąć rentowność na poziomie wyniku netto oraz generować dodatnie przepływy środków pieniężnych.

Prognoza zakłada także odbudowę udziału PKP Cargo w rynku do 32 proc. w 2031 roku.