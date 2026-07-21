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NEWSROOM XYZ
21.07.2026 13:42

PKP Intercity przełożyło termin ofert na listopad. To efekt decyzji Deutsche Bahn

PKP Intercity nie kupi 96 używanych wagonów od Deutsche Bahn w lipcu. Niemiecki przewoźnik przesunął bowiem termin składania ofert na listopad.

Odjazd pociągu
PKP Intercity musi przełożyć plany zakupu używanych wagonów z Niemiec. PAP/Leszek Szymañski

– Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem tych wagonów, przy czym termin składania ofert był wyznaczony na 17 lipca, jednak strona niemiecka zmieniła ten termin na 27 listopada. Temat jest więc chwilowo odłożony – tłumaczy prezes polskiego przewoźnika Janusz Malinowski. Dodał, że PKP Intercity ma wszystkie zgody korporacyjne, by złożyć ofertę, i nie zamierza wycofać się z próby pozyskania wagonów. Stwierdził też, że na razie firma nie będzie szukać używanych jednostek w innych krajach.

Pod koniec 2025 r. PKP Intercity kupiło 50 wagonów. Pierwsze wyjechały na polskie tory na początku 2026 r. Firma wyjaśniała, że musiała je kupić ze względu na wzrost liczby pasażerów i większą liczbę uruchamianych pociągów. Do tego w czerwcu prezes Malinowski mówił, że wagony, które firma chce pozyskać w 2026 r., są w lepszym stanie niż te kupione w pierwszej transzy.

PKP Intercity to największy międzyregionalny przewoźnik kolejowy w Polsce. Firma uruchamia cztery kategorie pociągów – TLK, Intercity, Express Intercity oraz Express Intercity Premium. W swoim taborze firma ma około 1600 sprawnych wagonów.

W 2025 r. spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. Z kolei w 2026 r. przewoźnik szacuje, że liczba ta wzrośnie do 96 mln.

Źródło: PAP

Zysk netto PKP Intercity ponad dwukrotnie przebił wynik z 2024 roku
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