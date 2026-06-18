Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.06.2026
NEWSROOM XYZ
18.06.2026 09:37

Zysk netto PKP Intercity ponad dwukrotnie przebił wynik z 2024 roku. Firma planuje też kupić kolejne używane niemieckie wagony

PKP Intercity podaje, że zysk netto w 2025 r. wyniósł powyżej 535 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2024 r. Zdaniem spółki udało się to osiągnąć bez podwyżki cen biletów.

– Wynik finansowy jest zgodny z oczekiwaniami, został osiągnięty dzięki dużym wzrostom liczby pasażerów (o 13 proc. więcej względem 2024 r. i o 30 proc. więcej niż w 2023 r.) i to bez podwyżki cen biletów – tłumaczy członek zarządu PKP Intercity Joanna Siecińska. Jak tłumaczy, firma poprawiła też efektywność procesów wewnętrznych.

Zysk przede wszystkim trafi na inwestycje spółki. – Wypracowana nadwyżka służy finansowaniu naszego programu inwestycyjnego (25 mld zł w latach 2025–2030) i stanowi około 40 proc. źródeł finansowania tego programu. Inwestycje finansujemy również długiem zewnętrznym czy funduszami unijnymi. Z samego KPO wpłynęło do nas do tej pory ok. 1,9 mld zł, a cały program KPO zakłada ponad 2,1 mld zł – tłumaczy Siecińska.

PKP Intercity kupuje używane wagony z Niemiec

Prezes Intercity zapowiedział z kolei, że jego spółka złoży ofertę na kupno 96 wagonów Deutsche Bahn. – 17 lipca złożymy ofertę na zakup 96 wagonów z Niemiec. Są one w jeszcze lepszym stanie niż te, które kupiliśmy w ub. roku – wyjaśnił.

Z kolei Adam Wawrzyniak z zarządu przewoźnika wyjaśnił, że firma ma ok. 1,6 tys. sprawnych wagonów. Na początku czerwca PKP Intercity odebrało 50 wagonów Combo, zmodernizowanych w poznańskich zakładach FPS H. Cegielski.

Pod koniec 2025 r. polski przewoźnik kupił w Niemczech 50 używanych wagonów. Do użytku w Polsce trafiły one na początku 2026 r. PKP Intercity tłumaczyło zakup tym, że wzrosła liczba pasażerów oraz pociągów uruchamianych przez spółkę.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy. Firma oferuje cztery rodzaje pociągów – TLK, IC, EIC i Pendolino. W 2025 r. spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. W 2026 r. Intercity przewiduje, że z jego usług skorzysta 96 mln osób.

PKP Intercity w wakacje uruchomi więcej pociągów
Wagon pociągu PKP Intercity na peronie w Skarżysku-Kamiennej
PKP Intercity chwali się wysokim zyskiem netto za 2025 . Fot. PAP/Piotr Polak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Polskie schrony. Ustawa jest, ale do bezpieczeństwa droga daleka
Schrony w Polsce: nowe przepisy już działają, ale realnych schronów wciąż jest mniej niż 2 tysiące. Sprawdzamy, czego brakuje
18.06.2026
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Płk Krzysztof Kwiatkowski stanął na czele Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
W poniedziałek doszło do zmiany na bardzo ważnym stanowisku w armii. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych przejdzie pod nowe dowództwo. Ale niektórzy wojskowi piloci mają zastrzeżenia do nowego szefa.
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PKP Cargo: Chcemy zakończyć oddłużanie do 2027 r. Zwolnienia już nie są metodą (WYWIAD)
– Stawki za przewozy nie nadążają za rosnącymi kosztami. Jeśli kolej towarowa ma odgrywać większą rolę w systemie, usługi muszą być wyceniane na poziomie, który pozwoli na coś więcej niż tylko…
18.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
10 wykresów o mundialu. Co decyduje o sukcesie państw?
22 turnieje, ale tylko ośmiu zwycięzców. Mundial to jeden z najbardziej nieproporcjonalnych turniejów sportowych na świecie. Sprawdzamy, co decyduje o sukcesie na mistrzostwach świata: piłkarski…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Tauronu w górę, ale WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 17 czerwca 2026 r.
W środę liderem wzrostów w WIG20 został Tauron. Wśród blue chipów przeważały wzrosty, ale indeks zakończył dzień ze spadkiem. Najgorzej wypadło Modivo. Inwestorzy czekają na decyzję amerykańskiego…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nadzieja PiS w drugim progu podatkowym. Czy to polityczny i ekonomiczny gamechanger?
Liczba Polaków przekraczających drugi próg podatkowy ponownie bije rekord. To już ok. 2,4 mln osób. PiS chce zatrzymać tendencję wzrostową i podwyższyć próg. Choć przy obecnej sytuacji budżetowej to…
16.06.2026