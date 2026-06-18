Zysk netto PKP Intercity ponad dwukrotnie przebił wynik z 2024 roku. Firma planuje też kupić kolejne używane niemieckie wagony

PKP Intercity podaje, że zysk netto w 2025 r. wyniósł powyżej 535 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2024 r. Zdaniem spółki udało się to osiągnąć bez podwyżki cen biletów.

– Wynik finansowy jest zgodny z oczekiwaniami, został osiągnięty dzięki dużym wzrostom liczby pasażerów (o 13 proc. więcej względem 2024 r. i o 30 proc. więcej niż w 2023 r.) i to bez podwyżki cen biletów – tłumaczy członek zarządu PKP Intercity Joanna Siecińska. Jak tłumaczy, firma poprawiła też efektywność procesów wewnętrznych.

Zysk przede wszystkim trafi na inwestycje spółki. – Wypracowana nadwyżka służy finansowaniu naszego programu inwestycyjnego (25 mld zł w latach 2025–2030) i stanowi około 40 proc. źródeł finansowania tego programu. Inwestycje finansujemy również długiem zewnętrznym czy funduszami unijnymi. Z samego KPO wpłynęło do nas do tej pory ok. 1,9 mld zł, a cały program KPO zakłada ponad 2,1 mld zł – tłumaczy Siecińska.

PKP Intercity kupuje używane wagony z Niemiec

Prezes Intercity zapowiedział z kolei, że jego spółka złoży ofertę na kupno 96 wagonów Deutsche Bahn. – 17 lipca złożymy ofertę na zakup 96 wagonów z Niemiec. Są one w jeszcze lepszym stanie niż te, które kupiliśmy w ub. roku – wyjaśnił.

Z kolei Adam Wawrzyniak z zarządu przewoźnika wyjaśnił, że firma ma ok. 1,6 tys. sprawnych wagonów. Na początku czerwca PKP Intercity odebrało 50 wagonów Combo, zmodernizowanych w poznańskich zakładach FPS H. Cegielski.

Pod koniec 2025 r. polski przewoźnik kupił w Niemczech 50 używanych wagonów. Do użytku w Polsce trafiły one na początku 2026 r. PKP Intercity tłumaczyło zakup tym, że wzrosła liczba pasażerów oraz pociągów uruchamianych przez spółkę.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy. Firma oferuje cztery rodzaje pociągów – TLK, IC, EIC i Pendolino. W 2025 r. spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. W 2026 r. Intercity przewiduje, że z jego usług skorzysta 96 mln osób.