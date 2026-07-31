Płaca minimalna w Europie. Polska przed Portugalią i Czechami

Według stanu na 1 lipca 2026 r. płaca minimalna w Unii Europejskiej waha się od 620 euro miesięcznie w Bułgarii do 2771 euro w Luksemburgu. Polska znalazła się w środku zestawienia. Po przeliczeniu na wspólną walutę najniższe wynagrodzenie w naszym kraju wynosi 1119 euro.

Według Eurostatu, płaca minimalna w Polsce plasuje nasz kraj na dziewiątym miejscu w UE pod względem wysokości wynagrodzenia. Fot. Łukasz Gągulski

Dokładnie Polska zajmuje 9. miejsce na 21. Nie wszystkie państwa wspólnoty posiadają przepisy regulujące płacę minimalną. Wśród takich wyjątków są m.in. Włochy, Austria oraz Dania.

Eurostat prezentując dane podzielił kraje na trzy grupy. Polska znalazła się w środkowej, czyli wśród państw, w których najniższa płaca waha się od 1000 do 1500 euro. W tym gronie znalazły się m.in. Słowenia (1482 euro miesięcznie), Hiszpania (1425 euro), Litwa (1153), a także Portugalia (1073 euro).

Państw, w których pracownik zarobi co najmniej 1500 euro, jest w UE sześć. Najwyższą płacę minimalną ustanowił Luksemburg (2771 euro). Niższe zarobki są oferowane w Irlandii (2391 euro), a następnie w Niemczech (2343 euro). Przy największej gospodarce Europy należy jednak postawić gwiazdkę. W kraju tym działają organizacje branżowe, które w ramach układów zbiorowych same negocjują wysokość wynagrodzenia. I tak wyższy próg mają np. pracownicy w sektorze budowlanym czy w opiece medycznej.

W grupie z płacą minimalną niższą niż 1000 euro Eurostat wymienił 8 państw, w tym m.in. Maltę (994 euro), Czechy (923 euro) oraz Węgry (906 euro). Najniższą stawkę minimalną oferują firmy w Bułgarii – 620 euro.

In July 2026, 22 out of 27 EU countries had national minimum wages. Among countries with minimum wages, the highest were in:

🇱🇺Luxembourg (€2 771)

🇮🇪Ireland (€2 391) Lowest in:

🇧🇬Bulgaria (€620)

🇱🇻Latvia (€780) Find out more👉https://t.co/fPYXcpgmUw pic.twitter.com/1CwY1BqnvF — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 31, 2026

Płaca minimalna a siła nabywcza. Czyli ile można kupić za najniższą krajową

Eurostat w ramach tego samego badania porównał również to, ile warte jest minimalne wynagrodzenie wobec kosztów życia w danym kraju. Urząd przyjął wartość PPS – czyli najniższa płaca wyrażona według standardów siły nabywczej.

W takim zestawieniu miejsce Polski nie uległo zmianie. Nadal nasz kraj zajmuje dziewiąte miejsce, z wartością 1547 PPS. Ciekawostką jest jednak to, że dziesiąte miejsce przypadło Litwie, w której płaca minimalna jest wyższa, choć ledwie o 34 euro, czyli blisko 150 zł miesięcznie.

Zmienił się za to lider rankingu. Według Eurostatu za płacę minimalną więcej można kupić w Niemczech (2164 PPS) niż w Luksembrugu (2056 PPS), mimo że to w tym drugim kraju zarobki są wyższe o 428 euro.

W pozostałych przypadkach w większości miejsca nie zmieniły się z wyjątkiem ostatniego. Bułgaria (993 PPS) bowiem przeskoczyła Łotwę (938 PPS) i Estonię (935 PPS). Szczególnie przypadek Estonii jest tu interesujący, bo w porównaniu do Bułgarii oferuje minimalne wynagrodzenie wyższe niemal o 50 proc., bo o 326 euro.

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