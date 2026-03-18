18.03.2026 18:18

Plan restrukturyzacji PKP Cargo zatwierdzony

Sędzia-komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny PKP Cargo – poinformowała spółka. Rada Wierzycieli oceniła wcześniej, że plan wymaga poprawek.

„W dniu 18 marca 2026 roku do spółki wpłynęło postanowienie sędziego-komisarza, który (...) zatwierdził plan restrukturyzacyjny spółki” – czytamy w komunikacie PKP Cargo.

Jeszcze we wtorek Rada Wierzycieli podtrzymała stanowisko, zgodnie z którym złożony plan restrukturyzacyjny powinien zostać zmieniony oraz uszczegółowiony. Zdaniem wierzycieli przyjęte założenia grożą nieosiągnięciem zakładanych wyników oraz brakiem realizacji planu.

Rada chce, by pieniądze uzyskane przez PKP Cargo w ramach odszkodowania za wydaną tzw. decyzję węglową (spółka żąda od państwa 1,5 mld zł odszkodowania) oraz ze sprzedaży używanych wagonów trafiły w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli układowych.

„Jednocześnie Rada Wierzycieli poinformowała, iż jej intencją jest sprawne kontynuowanie prowadzonego postępowania sanacyjnego, zatem w jej ocenie celowe jest rozpoczęcie dyskusji nad treścią propozycji układowych, w celu wypracowania ostatecznej treści propozycji akceptowalnej dla ogółu wierzycieli” – czytamy we wtorkowym komunikacie.

PKP Cargo informowało w lutym, że plan może być modyfikowany i zmieniany nawet po zatwierdzeniu.

Postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo ruszyło latem 2024 r. W jego ramach zwolniono 3,7 tys. osób. Pełniący wówczas obowiązki prezesa Marcin Wojewódka mówił nam wtedy, że oczekuje, iż spółka wyjdzie na prostą w 2026 lub 2027 r. Kolejne 450 osób straciło pracę w 2025 r., przez co zatrudnienie spadło do ponad 8 tys. osób.

Plan restrukturyzacyjny spółki złożono do sądu pod koniec czerwca 2025 r. Spółka podawała wtedy, że jeśli zaplanowane działania zostaną skutecznie wdrożone, możliwe będzie osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie ok. 1,3 mld zł w 2031 r. Plan zakłada też model spłaty zadłużenia wynoszącego blisko 3 mld zł.

PKP Cargo jest notowane GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33–procentowym udziałem w kapitale. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają ok 10 proc., a pozostali akcjonariusze – ponad 57 proc.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy spadł po styczniu do 27 proc. całego rynku.

Sędzia-komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny PKP Cargo. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Wybory na Węgrzech. Czyja wizja lepsza?
Powoli, zdecydowanymi krokami zbliża się 12 kwietnia, data węgierskich wyborów, które – jak wszystko na to wskazuje – tym razem będą miały znaczenie nie tylko dla Węgier, ale też regionu i całej Europy. A to dlatego, że ukształtowały się tam dwa duże obozy polityczne o zupełnie odmiennych obliczach i wizjach przyszłości.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Miały być tanie pizze, skończyło się cyberatakiem. Spryt w walce z polskim biznesem
Osiem pudełek z pizzą przecenioną o 30 proc. kontra warszawska korporacja. Cyberprzestępcy sforsowali zabezpieczenia firmy, wpinając zakażony pendrive. Spryt pokonuje nawet najlepsze formy obrony. A będzie coraz gorzej.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Uciec, ale dokąd? Europa debatuje o ewakuacji ludności
Europa przygotowuje się na scenariusze kryzysowe, w tym potencjalny konflikt zbrojny. Na początku marca w Sztokholmie podpisano memorandum o współpracy dziesięciu państw dotyczące ewakuacji dużych grup ludności. Jak wygląda poziom przygotowania krajów europejskich na taką sytuację? Sprawdzamy.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy zwalnianie „na chłodno” jest możliwe? „Moglibyśmy mieć dużo mniej sporów w sądach”
Zwolnienia na rynku pracy a prawo: jakie są najczęstsze przyczyny zwolnień i jak unikać konfliktów w procesie rozstania.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi
Studio, które od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji i wkrótce ma zostać przejęte w jednej z największych transakcji w historii branży filmowej, zdobyło rekordową liczbę Oscarów. Zgarnęło 11 statuetek, co wywołało pozytywną reakcję inwestorów i przełożyło się na wzrost kursu akcji Warner Bros. Discovery. Problem w tym, że beneficjentem tego sukcesu będzie już ktoś inny – przyszły właściciel, koncern Paramount Skydance.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
UOKiK poprawił projekt ustawy o kredycie konsumenckim. Sektor finansowy wciąż alarmuje
UOKiK przedstawił nową wersję projektu ustawy o kredycie konsumenckim, która ma odpowiedzieć na krytykę ze strony sektora finansowego. Choć w dokumencie pojawiły się korekty, wiele kluczowych postulatów rynku nadal nie zostało uwzględnionych. Spór dotyczy m.in. sankcji kredytu darmowego oraz limitów kosztów pozaodsetkowych.
16.03.2026