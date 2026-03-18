Plan restrukturyzacji PKP Cargo zatwierdzony

Sędzia-komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny PKP Cargo – poinformowała spółka. Rada Wierzycieli oceniła wcześniej, że plan wymaga poprawek.

„W dniu 18 marca 2026 roku do spółki wpłynęło postanowienie sędziego-komisarza, który (...) zatwierdził plan restrukturyzacyjny spółki” – czytamy w komunikacie PKP Cargo.

Jeszcze we wtorek Rada Wierzycieli podtrzymała stanowisko, zgodnie z którym złożony plan restrukturyzacyjny powinien zostać zmieniony oraz uszczegółowiony. Zdaniem wierzycieli przyjęte założenia grożą nieosiągnięciem zakładanych wyników oraz brakiem realizacji planu.

Rada chce, by pieniądze uzyskane przez PKP Cargo w ramach odszkodowania za wydaną tzw. decyzję węglową (spółka żąda od państwa 1,5 mld zł odszkodowania) oraz ze sprzedaży używanych wagonów trafiły w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli układowych.

„Jednocześnie Rada Wierzycieli poinformowała, iż jej intencją jest sprawne kontynuowanie prowadzonego postępowania sanacyjnego, zatem w jej ocenie celowe jest rozpoczęcie dyskusji nad treścią propozycji układowych, w celu wypracowania ostatecznej treści propozycji akceptowalnej dla ogółu wierzycieli” – czytamy we wtorkowym komunikacie.

PKP Cargo informowało w lutym, że plan może być modyfikowany i zmieniany nawet po zatwierdzeniu.

Postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo ruszyło latem 2024 r. W jego ramach zwolniono 3,7 tys. osób. Pełniący wówczas obowiązki prezesa Marcin Wojewódka mówił nam wtedy, że oczekuje, iż spółka wyjdzie na prostą w 2026 lub 2027 r. Kolejne 450 osób straciło pracę w 2025 r., przez co zatrudnienie spadło do ponad 8 tys. osób.

Plan restrukturyzacyjny spółki złożono do sądu pod koniec czerwca 2025 r. Spółka podawała wtedy, że jeśli zaplanowane działania zostaną skutecznie wdrożone, możliwe będzie osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie ok. 1,3 mld zł w 2031 r. Plan zakłada też model spłaty zadłużenia wynoszącego blisko 3 mld zł.

PKP Cargo jest notowane GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33–procentowym udziałem w kapitale. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają ok 10 proc., a pozostali akcjonariusze – ponad 57 proc.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy spadł po styczniu do 27 proc. całego rynku.