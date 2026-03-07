Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.03.2026
07.03.2026 10:35

PLL LOT planują rejsy powrotne z Bangkoku do Warszawy

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że 11 marca lub w kolejnych dniach planują rejsy powrotne dla obywateli Polski z Bangkoku do Warszawy. Przewoźnik przekazał, że można zgłosić chęć skorzystania z połączeń za pomocą specjalnego formularza.

Część Polaków przebywających w Tajlandii i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej mierzy się obecnie z trudnościami w powrocie do kraju ze względu na odwołane loty z przesiadką w Katarze lub Emiratach Arabskich.

„Polskie Linie Lotnicze LOT planują rejsy powrotne z Bangkoku do Warszawy dla obywateli Polski, które mogłyby zostać zrealizowane 11 marca 2026 lub w kolejnych dniach. Zgłoś chęć skorzystania z nich” – podano na stronie internetowej PLL LOT.

Z osobami zainteresowanymi kontaktować będzie się telefonicznie specjalny zespół.

PLL LOT, zgodnie z rekomendacją Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów do Dubaju do 11 marca włącznie. Przewoźnik informował, że jego służby operacyjne pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią zorganizowanie powrotu pasażerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski, z wykorzystaniem linii partnerskich. Wcześniej PLL LOT odwołały rejsy do Rijadu do 8 marca, a połączenia do Tel Awiwu są zawieszone do 18 marca włącznie.

