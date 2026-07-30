PLL LOT uruchomi nowe połączenie do Hanoi w Wietnamie

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły sprzedaż biletów na bezpośrednie rejsy z Warszawy do Hanoi . Inauguracyjny rejs do stolicy Wietnamu odbędzie się 31 marca 2027 r., a połączenie na trasie Warszawa-Hanoi będzie realizowane przez cały rok, z częstotliwością trzech rejsów tygodniowo – poinformował narodowy przewoźnik lotniczy.

LOT uruchamia stałe połączenie ze stolicą Wietnamu Hanoi. Fot. mat. pras. PLL LOT

Jak czytamy w komunikacie, Hanoi dołączy jako piąte miasto do azjatyckiej siatki połączeń dalekodystansowych, uzupełniając dotychczasową ofertę obejmującą Tokio, Seul, New Delhi i Bangkok.

Połączenie na trasie Warszawa-Hanoi będzie realizowane przez cały rok, z częstotliwością trzech rejsów tygodniowo. Wyloty z Lotniska Chopina będą odbywać się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 15.15, natomiast loty powrotne z Hanoi we wtorki, czwartki i soboty o godz. 8.35 czasu lokalnego. Rejsy z Polski do Hanoi potrwają ok. 10 godz. 25 min, a na trasie powrotnej – 11 godz. 20 min, oferując pasażerom komfortową podróż na pokładzie samolotu Boeing 787 Dreamliner.

– Wietnam jest jednym z dynamicznie rozwijających się rynków Azji, a jego znaczenie dla polskiego biznesu i turystyki systematycznie rośnie. To kraj o wyjątkowym bogactwie kulturowym i przyrodniczym, który zachwyca autentycznością, wybitną kuchnią oraz różnorodnością krajobrazów, od tętniącego życiem Hanoi po malowniczą Zatokę Ha Long. Otwarcie połączenia do Hanoi potwierdza nasze ambicje dalszego wzmacniania obecności PLL LOT w Azji oraz rozwoju hubu w Warszawie jako bramy między Europą Środkowo-Wschodnią a najbardziej perspektywicznymi kierunkami świata – powiedział Robert Ludera, członek zarządu ds. handlowych PLL LOT.

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