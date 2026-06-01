PLL LOT współpracuje z ElevenLabs przy obsłudze pasażerów

Polskie Linie Lotnie LOT rozpoczynają współpracę z ElevenLabs w wykorzystaniu w obsłudze pasażerów rozwiązań sztucznej inteligencji - poinformował w poniedziałek przewoźnik. LOT planuje wprowadzić inteligentnego asystenta głosowego wspierającego infolinię.

W ramach pilotażu wdrażamy inteligentnego asystenta głosowego, który pomoże pasażerom szybciej uzyskiwać informacje i usprawni obsługę infolinii.



W komunikacie poinformowano, że PLL LOT rozpoczynają współpracę z ElevenLabs jako z jedna pierwszych linii lotniczych na świecie. „Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji pasażerowie PLL LOT zyskają szybszy, bardziej intuicyjny i wygodniejszy dostęp do informacji oraz planowania podróży” - wskazano.

Przewoźnik przekazał, że chodzi o pilotażowe wdrożenie rozwiązania ElevenAgents, czyli inteligentnego asystenta głosowego, który wspiera obsługę infolinii. Dzięki temu pasażerowie mają krócej oczekiwać na połączenie i szybciej uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - np. o rezerwację, zmiany w podróży czy szczegóły lotu. W sprawach bardziej skomplikowanych zostaną zaś przekierowani do konsultanta.

Jak zauważono, nowe rozwiązanie nie zastępuje kontaktu z człowiekiem, lecz go uzupełnia – przejmuje standardowe zapytania, a konsultanci mogą szybciej pomóc pasażerom wymagającym indywidualnego wsparcia.

„Współpraca z ElevenLabs, liderem w swoim segmencie, pozwoli podnieść jakość interakcji z pasażerami zapewniając jednocześnie szybszą obsługę. To oznacza wyższą jakość, komfort i dostępność dla pasażera na każdym etapie kontaktu z LOT-em” - zaznaczył prezes zarządu PLL LOT Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.

Mati Staniszewski, współzałożyciel i CEO ElevenLabs zauważył, że najlepsza technologia powinna komunikować się tak, jak robią to ludzie.

Wdrożenie nowego rozwiązania ma się rozpocząć w wakacje. Na początku testów usługa będzie dostępna w wybranych godzinach w języku polskim i angielskim. Docelowo planowane jest zwiększenie liczby obsługiwanych języków oraz wprowadzenie podobnych usprawnień także w innych kanałach kontaktu – m.in. na czacie i w aplikacji mobilnej.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie - działają od 1929 r. W 2025 r. przewiozły 11,7 mln podróżnych, czyli o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej - w 2024 r. było to 10,7 mln pasażerów. W styczniu br. przewoźnik przewiózł ponad 820 tys. osób, w lutym - przeszło 815 tys., a w marcu - ponad 900 tys.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem, z pakietem 30,7-proc., jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

ElevenLabs zostało założone w 2022 r. przez dwóch polskich przedsiębiorców - Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego. Firma tworzy narzędzia AI dla branży kreatywnej, wydawniczej i mediowej. W 2024 r. wartość firmy szacowano na 3,3 mld dolarów.

Źródło: PAP