Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.05.2026
NEWSROOM XYZ
29.05.2026 08:53

Płoną lasy pod Warszawą. Akcja gaśnicza na 300 hektarach

Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim (woj. mazowieckie) prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na ok. 100 ha – powiedział w piątek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. – To tzw. pożar wierzchołkowy – ogień przenosi się w koronach drzew – podał.

Wiceminister poinformował w Tok FM, że w nocy – dzięki temu, że nie było wiatru – udało się zgasić ogień w koronach, ale nadal tli się na ziemi. Niepokojące są jednak – jak mówił – prognozy wskazujące na możliwość zwiększenia porywów wiatru, co może ponownie rozniecić pożar.

– Straż pożarna jest w kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który informuje nas na bieżąco, co parę chwil, jak wygląda sytuacja z wiatrem – podkreślił w rozmowie.

Dodał, że obecnie na miejscu akcji gaśniczej są ogromne siły i oddziały z całej Polski – ponad 220 samochodów, ponad 800 strażaków PSP i OSP, nie tylko z Mazowsza, ale też oddziały z Białegostoku, Olsztyna, Lublina, Poznania. Od godz. 6 ponownie działa śmigłowiec policyjny Black Hawk, również cztery samoloty Dromader Lasów Państwowych ponownie będą uczestniczyć w gaszeniu – dodał.

– Mamy oprócz tego 200 osób – to są i policjanci, i pracownicy Lasów Państwowych; o godz. 7 na miejsce pożaru przybyło, na wniosek wojewody mazowieckiego, 100 żołnierzy WOT, którzy będą również pomagali – wyliczył.

Zapewnił, że jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane.

Ogień zgłoszono w czwartek przed godz. 14. Na miejscu działa też policja, ewakuowano 42 osoby z 20 budynków, większość udała się do rodzin, a sześć osób zakwaterowano w szkole podstawowej w Stanisławowie.

Polecamy: Ekstremalny klimat uderza w banki centralne. Narodziny ery „weatherflation”

Źródło: PAP

Helikopter w pobliżu miejsca pożaru lasu we wsi Międzyleś w powiecie wołomińskim
Helikopter w pobliżu miejsca pożaru lasu we wsi Międzyleś w powiecie wołomińskim, 28 maja 2026 r. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Były szef polskiego wywiadu ujawnił za dużo? Co powiedział pułkownik Krawczyk
Były szef polskiego wywiadu cywilnego, pułkownik Piotr Krawczyk, ujawnił szczegóły współpracy wywiadu z mediami. Krytykują go za to inni oficerowie, wskazując, że powiedział za dużo. Może to mieć…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wielki reset w grze o rynek kredytów konsumenckich. Co na to UOKiK, KNF i Rzecznik Finansowy?
Na pół roku przed terminem wdrożenia ustawa o kredycie konsumenckim wraca do punktu wyjścia. Rząd odbiera UOKiK prowadzenie prac nad regulacją, a ten odpowiada, że projekt był niemal gotowy. Nasi…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Dwie stocznie będą budowały Ratownika
Ratownik jest jednym z najważniejszych projektów Marynarki Wojennej RP. We wtorek upubliczniono, że nie tylko należąca do PGZ Stocznia Wojenna zarobi na jego budowie.
29.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ranking miast studenckich. Kraków poza TOP5 przez drożyznę. Sprawdź, gdzie studiuje się najtaniej
Które miasto akademickie jest najbezpieczniejsze, które ma najtańszy zbiorkom, a które najlepszą ofertę kulturalną? Jaki ośrodek ma najwyższy potencjał naukowy, a skąd płyną innowacje? I gdzie są…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Prezes ma wszystkie dostępy, pracownicy klikają w linki. Firmy proszą się o cyberatak, ale jak się nie dać?
Ludzie, technologia czy może brak roztropności zarządu? To właśnie brak świadomości i determinacji władz jest największym problemem polskich firm w obszarze cyberbezpieczeństwa – wynika z debaty…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego: „Sigma Challenge jest slay”
Po raz drugi najzdolniejsi studenci z całej Polski stanęli do rywalizacji w konkursie Sigma Challange, wykazując się wiedzą i szybkością myślenia. Najlepsi spotkali się na gali w Łazienkach w…
27.05.2026