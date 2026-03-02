Po incydencie na Cyprze KE rozważa rozmowy o uruchomieniu klauzuli wzajemnej obrony

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho przyznała w poniedziałek w Brukseli, że w przypadku nasilenia ataków ze strony Iranu UE może uruchomić klauzulę o wzajemnej obronie. Chodzi o rozwiązanie, na mocy którego państwa członkowskie są zobligowane udzielić pomocy dyplomatycznej, technicznej, medycznej lub wojskowej.

– To rozwiązanie będzie z pewnością omawiane w najbliższych dniach – zapowiedziała Pinho. Rzeczniczka zastrzegła jednak, że „na tym etapie nie może przewidzieć wyniku tych rozmów”.

Klauzula wynikająca z art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że jeżeli państwo członkowskie stanie się ofiarą napaści zbrojnej na swoim terytorium, pozostałe kraje członkowskie mają obowiązek udzielenia mu pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków. Pomoc może obejmować wsparcie dyplomatyczne oraz pomoc techniczną lub medyczną, a także pomoc cywilną lub wojskową. Zobowiązania te są wiążące dla wszystkich państw członkowskich i zgodne ze zobowiązaniami krajów członkowskich NATO.

Temat uruchomienia klauzuli o wzajemnej obronie pojawił się w związku z atakiem irańskich dronów na brytyjską bazę wojskową na Cyprze. Prezydent Nikos Christodulidis potwierdził w poniedziałek, że baza brytyjskich sił powietrznych na wyspie została w nocy zaatakowana, co spowodowało niewielkie szkody materialne.

Źródło: XYZ/PAP