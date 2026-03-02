Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 15:25

Po incydencie na Cyprze KE rozważa rozmowy o uruchomieniu klauzuli wzajemnej obrony

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho przyznała w poniedziałek w Brukseli, że w przypadku nasilenia ataków ze strony Iranu UE może uruchomić klauzulę o wzajemnej obronie. Chodzi o rozwiązanie, na mocy którego państwa członkowskie są zobligowane udzielić pomocy dyplomatycznej, technicznej, medycznej lub wojskowej.

– To rozwiązanie będzie z pewnością omawiane w najbliższych dniach – zapowiedziała Pinho. Rzeczniczka zastrzegła jednak, że „na tym etapie nie może przewidzieć wyniku tych rozmów”.

Klauzula wynikająca z art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że jeżeli państwo członkowskie stanie się ofiarą napaści zbrojnej na swoim terytorium, pozostałe kraje członkowskie mają obowiązek udzielenia mu pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków. Pomoc może obejmować wsparcie dyplomatyczne oraz pomoc techniczną lub medyczną, a także pomoc cywilną lub wojskową. Zobowiązania te są wiążące dla wszystkich państw członkowskich i zgodne ze zobowiązaniami krajów członkowskich NATO.

Przeczytaj również: Irańskie pociski nad Cyprem. Juliusz Gojło: Zmiana władz nie zmieni polityki Iranu

Temat uruchomienia klauzuli o wzajemnej obronie pojawił się w związku z atakiem irańskich dronów na brytyjską bazę wojskową na Cyprze. Prezydent Nikos Christodulidis potwierdził w poniedziałek, że baza brytyjskich sił powietrznych na wyspie została w nocy zaatakowana, co spowodowało niewielkie szkody materialne.

Źródło: XYZ/PAP

Na zdjęciu: Budynek Komisji Europejskiej w Brukseli
Budynek Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Atak na amerykańską bazę w Bahrajnie oczami Polaków
Małżeństwo Małgorzata i Marcin Lejmanowie, którzy mieszkają w Bahrajnie od 2016 roku, opowiada o ataku na zlokalizowaną na wyspie amerykańską bazę wojskową.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Trump w Washington Post: celem operacji „wolność dla Iranu”
Prezydent podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że celem ataków jest zapewnienie wolności Irańczykom i zmiana reżimu w Teheranie
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Izraelski oficer i dyplomata dla XYZ: Wojna przybierze inny obrót, jeśli zginie Chamenei
W sobotę rano Izrael zaatakował Iran. Uderzenia lotnictwa i pocisków rakietowych runęły na kraj. Wszyscy czekają na to, co zrobią Amerykanie, którzy zgromadzili w regionie znaczne siły lotnicze. Co wydarzy się w Iranie i jak długie działania zbrojne czekają Bliski Wschód? O ocenę sytuacji zapytaliśmy Uriego Halperina. To pułkownik rezerwy izraelskich sił zbrojnych, były attaché obrony Izraela przy NATO.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Drugi dzień walk po ataku na Iran. Konflikt rozlewa się na Bliski Wschód
Drugiego dnia konfliktu na Bliskim Wschodzie Izrael kontynuował ostrzeliwanie celów w Iranie. W ramach odwetu rakiety oraz drony wybuchały w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz pierwszy raz w Omanie. W Teheranie, ale również w miastach w Pakistanie i Indiach, na ulice wyszli ludzie, którzy oddali hołd zabitemu w amerykańsko-izraelskim ataku ajatollahowi Alemu Chameneiemu. Przedstawiciele Europy Zachodniej w powściągliwy sposób odnieśli się do działań swoich sojuszników, podkreślając, że próba obalenia władz w Iranie niesie nadzieję, ale też zagrożenie.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na Iran. Trump: celem obrona Amerykanów i zniszczenie zdolności rakietowych
28.02.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Kodowanie to za mało. Jak AI zmienia zarobki i role programistów
Programiści, którzy potrafią współpracować z AI, notują rekordowe wzrosty wynagrodzeń i zyskują bezpieczeństwo zatrudnienia.
02.03.2026