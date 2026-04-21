21.04.2026 07:44

Po spotkaniu Morawiecki–Kaczyński. „Jest porozumienie" – twierdzi Adam Bielan

Jest porozumienie i wspólny kierunek – napisał europoseł Adam Bielan po spotkaniu b. premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Były premier założył niedawno stowarzyszenie Rozwój Plus. Jak opisywaliśmy w XYZ, powołanie stowarzyszenia zrzeszającego około 40 polityków PiS budzi duże emocje wewnątrz partii.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w piątek, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie utworzone przez Mateusza Morawieckiego, miejsc na listach partii nie będzie. Wyraził też nadzieję, że ci, którzy podjęli te działania, zrozumieją, że działają na szkodę Polski.

Pytany w sobotę o te słowa Morawiecki na antenie RMF FM o słowa prezesa PiS, odparł, że jest „absolutnie” spokojny o miejsca na listach dla posłów, którzy wstąpili do założonego przez niego stowarzyszenia. Były premier i wiceprezes PiS poinformował także, że jest wstępnie umówiony na rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w poniedziałek.

Jak wynika z wpisu europosła Adama Bielana na portalu X, spotkanie odbyło się. „Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" – napisał w poniedziałek w nocy Bielan, załączając zdjęcie obydwu polityków siedzących z nim przy wspólnym stole.

