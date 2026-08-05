Poczta Polska ma „chwilowe problemy", nie wyklucza współpracy z InPostem

Poczta Polska, chociaż doświadcza chwilowych problemów, nie widzi przesłanek wskazujących na brak realizacji planu zwiększenia własnej bazy urządzeń paczkowych do 3 tys. do końca 2026 r. – poinformowała PAP Biznes prezes Poczty Polskiej Magdalena Gaj. Dodała, że rozpoczęła dialog z operatorami infrastruktury paczkowej o potencjalnej wymianie wolnych przestrzeni m.in. z DPD i InPostem.

Zdjęcie przedstawia placówkę Poczty Polskiej. Fot. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

– Jeśli chodzi o plany inwestycyjne, to rzeczywiście Poczta Polska ma 2,5 tys. urządzeń paczkowych, a w planie na ten rok jest zwiększenie ich liczby do 3 tys. Obecnie nie widzę zagrożeń, jeśli chodzi o postępy w instalacji urządzeń – powiedziała PAP Biznes prezes Poczty Polskiej Magdalena Gaj.

Dodała, że spółka miała chwilowe problemy związane z pozyskiwaniem nieruchomości na ten cel.

– Na dziś nie mam żadnych sygnałów ani raportów, które sugerowałyby, że plan zakładający 3 tys. urządzeń paczkowych na koniec roku nie zostanie zrealizowany – wskazała Magdalena Gaj.

Dodała jednak, że w obecnym ekosystemie tego typu urządzeń coraz większego znaczenia nabiera współdzielenie infrastruktury między operatorami.

– To, co jest niezwykle istotne i o czym będę szeroko mówiła, to dzielenie infrastruktury z innymi operatorami urządzeń paczkowych. Widzimy już, że Polska jest w dużym stopniu nasycona tego typu urządzeniami. Obywatele nie chcą się zastanawiać, do którego paczkomatu mają podejść. W związku z tym rozpoczęłam szerokie rozmowy ze wszystkimi właścicielami infrastruktury paczkowej, m.in. z DPD i InPostem, abyśmy wymieniali się dostępnymi paczkomatami – wskazała.

Zapytana, czy zakładane na 2026 r. 3 tys. aktywnych urządzeń paczkowych Poczty Polskiej wyczerpuje możliwości inwestycyjne spółki w tym obszarze, odpowiedziała:

– Tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę liczbę paczkomatów, które są w Polsce. W tym kontekście dzielenie infrastruktury jest istotne.

Dodała jednak, że na razie nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie.

– Paczkomaty w ciągu roku, poza okresem szczytowego obciążenia, są średnio wypełnione w 30-40 proc. Takie szczyty występują jedynie w okresie przed Bożym Narodzeniem, dlatego w interesie każdego z właścicieli paczkomatów jest po prostu dzielenie się tą przestrzenią – dodała.

Źródło: PAP. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ

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