Poczta Polska na razie z zyskiem. „Idziemy w dobrym kierunku, ale są wyzwania"

Pierwsze pięć miesięcy 2026 r. dało Poczcie Polskiej 103 mln zł zysku. „Nasza sytuacja finansowa jest niezła” – mówi przedstawiciel spółki.

Do maja 2026 r. przychody Poczty Polskiej wzrosły o 4 proc. r/r do 3,1 mld zł, a wynik ze sprzedaży – o 188 proc. do 119 mln zł. Z kolei EBITDA spadła z 248 mln zł do 213 mln zł. Zysk netto wyniósł 103 mln zł, czyli o 2 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń-maj 2025 r.

Odpowiadający za finanse w spółce Marcin Laskowski zastrzegł, że w wynikach nie ujęto jeszcze rekompensaty kosztu netto – zadośćuczynienia od państwa za straty wynikające z pełnienia funkcji operatora wyznaczonego. W 2025 r. było to 954 mln zł. Zdaniem Marcina Laskowskiego sprawia to, że wyniki są nieporównywalne z ubiegłorocznymi.

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Jego zdaniem jednak wynik ze sprzedaży – który ze 135 mln zł straty wzrósł do niemal 119 mln zł zysku – pokazuje „na jakim etapie rozwoju jest spółka i jakie osiąga wyniki”. Dodał, że po pięciu miesiącach sytuacja finansowa Poczty Polskiej „jest niezła”.

– Koszty działalności mamy poniżej roku ubiegłego w wyniku oszczędności zarówno w obszarze kosztów pracy, jak i usług obcych. To spowodowało, że tak naprawdę wyniki, które mamy dzisiaj po pięciu miesiącach, są satysfakcjonujące i mówią o tym, że spółka idzie w dobrym kierunku. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że są różnego rodzaju wyzwania, które stoją przed spółką i które mogą spowodować, że te wyniki nie będą powielane – mówił Marcin Laskowski.

Wyniki padły podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury. W jej trakcie prezes Poczty Polskiej Magdalena Gaj przekazała, że od środy do zarządu dołączył Jacek Fijałkowski – wiceprezes ds. finansowych.

Źródło: PAP