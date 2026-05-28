28.05.2026 10:12

Rada nadzorcza Poczty Polskiej wybrała Magdalenę Gaj na nową prezeskę spółki

Wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych został Sławomir Żurawski, wiceprezesem ds. sprzedaży Marek Mąkosa, a wiceprezesem ds. IT – Grzegorz Latosiński. W takim składzie zarząd będzie funkcjonował od 1 czerwca 2026 r.

„Jednocześnie Rada Nadzorcza informuje, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansów nie zostało rozstrzygnięte” – dodała Poczta.

O tym, że Gaj zostanie prezeską Poczty, mówiono już wcześniej.

Magdalena Gaj jest prawniczką, która od kwietnia 2025 r. do 26 maja 2026 r. szefowała Exatelowi — państwowemu operatorowi komunikacyjnemu.

W 2024 r. weszła do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej.

Za rządów PO-PSL była m.in. wiceministrą infrastruktury (2009-11 oraz (po przekształceniu) administracji i cyfryzacji (2011-2016), a także prezeską Urzędu Komunikacji Elektronicznej (w latach 2012-2016).

Gaj zastąpi na stanowisku odwołanego prezesa Poczty Polskiej Sebastiana Mikosza.

Pod koniec marca z funkcji prezesa Poczty Polskiej odwołano Sebastiana Mikosza, co Ministerstwo Aktywów Państwowych uzasadniało „potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej Spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki”. Po odwołaniu Mikosza obowiązki prezesa powierzono Sławomirowi Żurawskiemu.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy w kraju. Realizowany przez nią plan transformacji ma m.in. poprawić jej wynik finansowy. W 2024 r. spółka miała 213 mln zł straty netto, o 408 mln zł mniej wobec 2023 r.

W 2025 r. Poczta Polska wypracowała 469 mln zł zysku netto. Wynikał on przede wszystkim z dwóch dotacji otrzymanych przez Pocztę Polską z tytułu rekompensaty kosztu netto świadczenia usług powszechnych za lata 2023 i 2024 - odpowiednio 963 i 954 mln zł. W ubiegłym roku poprawie uległ wynik sprzedażowy spółki, strata została zmniejszona o 24 proc. r/r (189 mln zł) i wyniosła minus 612 mln zł.

Źródło: PAP, XYZ

Zdjęcie przedstawia placówkę Poczty Polskiej. Fot. SOPA Images/LightRocket via Getty Images
