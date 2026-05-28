Rada nadzorcza Poczty Polskiej wybrała Magdalenę Gaj na nową prezeskę spółki
Rada nadzorcza Poczty Polskiej wybrała Magdalenę Gaj na nową prezeską spółki.
Wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych został Sławomir Żurawski, wiceprezesem ds. sprzedaży Marek Mąkosa, a wiceprezesem ds. IT – Grzegorz Latosiński. W takim składzie zarząd będzie funkcjonował od 1 czerwca 2026 r.
„Jednocześnie Rada Nadzorcza informuje, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansów nie zostało rozstrzygnięte” – dodała Poczta.
O tym, że Gaj zostanie prezeską Poczty, mówiono już wcześniej.
Magdalena Gaj jest prawniczką, która od kwietnia 2025 r. do 26 maja 2026 r. szefowała Exatelowi — państwowemu operatorowi komunikacyjnemu.
W 2024 r. weszła do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej.
Za rządów PO-PSL była m.in. wiceministrą infrastruktury (2009-11 oraz (po przekształceniu) administracji i cyfryzacji (2011-2016), a także prezeską Urzędu Komunikacji Elektronicznej (w latach 2012-2016).
Magdalena Gaj zastąpi odwołanego Sebastiana Mikosza
Gaj zastąpi na stanowisku odwołanego prezesa Poczty Polskiej Sebastiana Mikosza.
Pod koniec marca z funkcji prezesa Poczty Polskiej odwołano Sebastiana Mikosza, co Ministerstwo Aktywów Państwowych uzasadniało „potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej Spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki”. Po odwołaniu Mikosza obowiązki prezesa powierzono Sławomirowi Żurawskiemu.
Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy w kraju. Realizowany przez nią plan transformacji ma m.in. poprawić jej wynik finansowy. W 2024 r. spółka miała 213 mln zł straty netto, o 408 mln zł mniej wobec 2023 r.
W 2025 r. Poczta Polska wypracowała 469 mln zł zysku netto. Wynikał on przede wszystkim z dwóch dotacji otrzymanych przez Pocztę Polską z tytułu rekompensaty kosztu netto świadczenia usług powszechnych za lata 2023 i 2024 - odpowiednio 963 i 954 mln zł. W ubiegłym roku poprawie uległ wynik sprzedażowy spółki, strata została zmniejszona o 24 proc. r/r (189 mln zł) i wyniosła minus 612 mln zł.
Czytaj także:
- Szef MAP o odwołaniu prezesa Poczty Polskiej: pogorszyła się terminowość dostarczania listów
- Sebastian Mikosz: decyzja o moim odwołaniu w drugą rocznicę powołania jest zaskoczeniem
Źródło: PAP, XYZ