„Podmianka” w nadzorze Grupy Pracuj. Decyzję podjął akcjonariusz

John Doran został odwołany ze stanowiska członka rady nadzorczej Grupy Pracuj, a na jego miejsce wszedł Muz Ashraf. Decyzję podjął akcjonariusz, wykorzystując osobiste uprawnienie.

Z dniem 31 maja John Doran przestał być członkiem rady nadzorczej, a następnego dnia jego miejsce zajął Muz Ashraf.

Decyzję o zmianie w nadzorze grupy podjął jeden z jej akcjonariuszy – TCV Luxco Perogie. Spółka skorzystała z uprawnienia osobistego. Nie podała jednak powodów tych zmian.

TCV Luxco Perogie ma 6,73 proc. akcji w grupie Pracuj. Większościowym akcjonariuszem jest Przemysław Gacek, posiadający 52,05 proc. akcji. Fundacja Rodzinna MANageWell ma ich 8,35 proc., a pozostałe 32,87 proc. znajduje się w rękach inwestorów giełdowych w ramach swobodnego obrotu.

Muz Ashraf jest absolwentem studiów MBA na Harvardzie. Z TCV Luxco Perogie jest związany od 2015 r.