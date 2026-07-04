Pogrzeb Alego Chameneiego w Teheranie

W Teheranie rozpoczęły się sześciodniowe uroczystości pogrzebowe byłego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego podczas amerykańsko-izraelskich nalotów.

Trumna pozostanie w teherańskim meczecie do poniedziałkowego poranka. Następnie przez stolicę przejdzie główna procesja pogrzebowa. Według harmonogramu rozpocznie się ona rano i obejmie około 10-kilometrową trasę z placu Imama Husajna do placu Azadi. Fot. Majid Saeedi/Getty Images

W Teheranie rozpoczęła się publiczna część sześciodniowych uroczystości pogrzebowych byłego najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego podczas amerykańsko-izraelskich nalotów. Władze spodziewają się udziału nawet kilkunastu milionów osób, a kraj pozostaje w stanie najwyższej gotowości ze względu na obawy przed kolejnymi atakami.

📷 آخرین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب pic.twitter.com/0S5edUWmFG — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 4, 2026

W sobotę rano w Wielkim Meczecie Imama Chomeiniego w Teheranie rozpoczęło się publiczne pożegnanie 86-letniego Alego Chameneiego, najdłużej urzędującego najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki Iranu od czasu jej powstania w 1979 roku. Ajatollah zginął 28 lutego, w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran.

Irańska agencja informacyjna Fars na swoim profilu w serwisie X przekazuje również obrazy z metra w Teheranie, na których widać i słychać ludzi wznoszących okrzyki „Śmierć Ameryce":

🎥 فریاد مرگ بر آمریکای انبوه زائران در مترو pic.twitter.com/AjN00NvJ7l — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 4, 2026

Przy trumnie byłego przywódcy wystawiono również ciała członków jego rodziny, którzy zginęli razem z nim. Są to jedna z córek, zięć, synowa oraz trzyletnia wnuczka. Władze spodziewają się, że w ciągu sześciu dni uroczystości Chameneiego pożegna nawet kilkanaście milionów osób.

Jeszcze w piątek hołd zmarłemu oddali przedstawiciele irańskich władz z prezydentem Masudem Pezeszkianem i przewodniczącym parlamentu Mohammadem Bagherem Ghalibafem na czele. W ceremonii uczestniczyli również członkowie około 30 zagranicznych delegacji.

Iran's Supreme Leader, Martyr Ayatollah Ali Khamenei, who has remained in power for nearly 40 years, left behind no palaces, no bank accounts, and no golden thrones. No allegations of corruption. Nothing. Just a simple life serving his people. pic.twitter.com/ywfZXbVNhZ — Daily Iran News (@DailyIranNews) July 4, 2026

Trumna pozostanie w teherańskim meczecie do poniedziałkowego poranka. Następnie przez stolicę przejdzie główna procesja pogrzebowa. Według harmonogramu rozpocznie się ona rano i obejmie około 10-kilometrową trasę z placu Imama Husajna do placu Azadi.

Sześciodniowy pogrzeb obejmie Iran i Irak

We wtorek uroczystości przeniosą się do Kom, jednego z najważniejszych świętych miast szyickiego islamu. Zaplanowano tam modlitwy oraz kolejne ceremonie pożegnalne.

Dzień później ciało Chameneiego zostanie przewiezione do irackich miast Nadżaf i Karbala, najważniejszych ośrodków kultu szyitów. W Nadżafie odbędzie się oficjalne powitanie z udziałem premiera Iraku, przedstawicieli władz i duchowieństwa, a następnie kondukt uda się do sanktuarium Imama Alego. Później trumna zostanie przetransportowana do sanktuarium Imama Husajna w Karbali, po czym wróci do Iranu.

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Pochówek zaplanowano na czwartek w Meszhedzie, rodzinnym mieście Alego Chameneiego. Zostanie on pochowany w sanktuarium Imama Rezy, jednym z najświętszych miejsc szyickiego islamu.

Nie wiadomo, czy w uroczystościach pojawi się nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei, który objął urząd po śmierci ojca na początku marca. Modżtaba Chamenei został ranny podczas ataku, w którym zginęli jego ojciec i inni członkowie rodziny, i od tamtej pory nie wystąpił publicznie. Oficjalnie nie podano przyczyn jego nieobecności. Według spekulacji może obawiać się kolejnego zamachu lub nadal dochodzić do zdrowia.

Iran ostrzega przed atakami i wzmacnia środki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem uroczystości Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wydał ostrzeżenie pod adresem wszystkich, którzy mogliby próbować zaatakować Iran w najbliższych dniach. Formacja zapowiedziała, że „każda błędna kalkulacja spotka się ze zdecydowaną i bardziej miażdżącą odpowiedzią niż kiedykolwiek wcześniej”.

Ostrzeżenie pojawiło się po wcześniejszych wypowiedziach izraelskiego ministra obrony Israela Katza, który – według izraelskich mediów – stwierdził, że Modżtaba Chamenei został „oznaczony do śmierci”. Irańskie władze obawiają się, że zgromadzenie milionów ludzi oraz obecność najwyższych przedstawicieli państwa może stać się celem kolejnych zamachów.

W Teheranie znacząco zwiększono środki bezpieczeństwa. Na ulicach patrolują służby, a na poniedziałek ogłoszono całkowite zamknięcie przestrzeni powietrznej nad stolicą. Eksperci wskazują, że Iran bierze pod uwagę zarówno zagrożenia z powietrza, jak i możliwość ataków lądowych.

Władze obawiają się nie tylko działań Stanów Zjednoczonych i Izraela. Ryzyko wiązane jest również z działalnością grup zbrojnych działających wewnątrz kraju, w tym kurdyjskich bojowników, arabskich i beludżyjskich separatystów oraz organizacji Mudżahedini Ludowi Iranu (MeK), którą Teheran od lat oskarża o przeprowadzanie zamachów.

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Równolegle Iran zaostrzył retorykę wobec państw zachodnich. W sobotę wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibabadi ostrzegł Wielką Brytanię i Francję przed jakimikolwiek działaniami wojskowymi w Cieśninie Ormuz, po zapowiedziach obu państw dotyczących zwiększenia zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa żeglugi.

تنگه هرمز میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. ایران به‌عنوان قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه، نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است؛ بحران‌سازان مسئول پیامدهای ماجراجویی خود خواهند بود؛ این هشدار جدی است. pic.twitter.com/v9n2GdHnb6 — Gharibabadi (@Gharibabadi) July 4, 2026

Irański dyplomata podkreślił, że bezpieczeństwo cieśniny należy do państw nadbrzeżnych, a Iran uważa się za gwaranta bezpieczeństwa tego strategicznego szlaku morskiego.

Źródło: PAP, CNN