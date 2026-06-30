Pół miliona paczek nielegalnych papierosów. Akcja KAS na Mazowszu

Funkcjonariusze KAS zatrzymali na Mazowszu ciężarówkę, w której znaleźli ponad pół miliona paczek nielegalnych papierosów. Ich wartość przekracza 11 mln zł. Trwa śledztwo.

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego, podlegającego pod Krajową Administrację Skarbową. Do zatrzymania doszło już na Mazowszu, podczas kontroli na trasie S8.

W ciężarówce, która miała przewozić karmę dla zwierząt, funkcjonariusze znaleźli 560 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Kierowcą ciężarówki był 47-letni Białorusin, a właścicielem firmy transportowej – 37-letni Polak. Obaj zostali aresztowani, grozi im do 10 lat więzienia za tzw. paserstwo akcyzowe.

Wartość rynkowa przemycanego w naczepie towaru to ponad 11,5 mln zł. Służby ustalają, czy papierosy pochodzą z przemytu, czy też zostały nielegalnie wyprodukowane w kraju.

Polecamy: Kto i dlaczego jest dziś kontrolowany? „Wiedza o działaniach skarbówki stała się elementem strategii biznesowej”

Źródło: PAP