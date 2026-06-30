Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.06.2026
NEWSROOM XYZ
30.06.2026 08:09

Pół miliona paczek nielegalnych papierosów. Akcja KAS na Mazowszu

Funkcjonariusze KAS zatrzymali na Mazowszu ciężarówkę, w której znaleźli ponad pół miliona paczek nielegalnych papierosów. Ich wartość przekracza 11 mln zł. Trwa śledztwo.

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego, podlegającego pod Krajową Administrację Skarbową. Do zatrzymania doszło już na Mazowszu, podczas kontroli na trasie S8.

W ciężarówce, która miała przewozić karmę dla zwierząt, funkcjonariusze znaleźli 560 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Kierowcą ciężarówki był 47-letni Białorusin, a właścicielem firmy transportowej – 37-letni Polak. Obaj zostali aresztowani, grozi im do 10 lat więzienia za tzw. paserstwo akcyzowe.

Wartość rynkowa przemycanego w naczepie towaru to ponad 11,5 mln zł. Służby ustalają, czy papierosy pochodzą z przemytu, czy też zostały nielegalnie wyprodukowane w kraju.

Polecamy: Kto i dlaczego jest dziś kontrolowany? „Wiedza o działaniach skarbówki stała się elementem strategii biznesowej”

Źródło: PAP

Urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzają kontrolę paczek z zagranicznych platform e-commerce
W ciężarówce, która miała przewozić karmę dla zwierząt, funkcjonariusze znaleźli 560 tys. nielegalnych paczek papierosów.
Fot. materiały prasowe KAS, zdjęcie poglądowe
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Branża transportowa w kryzysie. DSV Road: koszty paliwa uderzają w przewoźników
Transport znalazł się w kryzysie – każdy kwartał przynosi kolejne rekordy upadłości polskich firm. Sytuacja pogarsza się wraz ze wzrostem cen paliw. – Ma to duże przełożenie na stawki końcowe dla…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kanada szuka nowych rynków w Afryce. Polska może wyciągnąć z tego lekcję
Lead:Kanada chce mocniej wejść na rynki afrykańskie, by zmniejszyć zależność od handlu z USA i wykorzystać potencjał dawnych kolonii francuskich. To kierunek, który może być ważną lekcją także dla…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
Bruksela chce rozbudować „autostrady energetyczne”. Polska i Francja nie chcą dodatkowych podatków
UE przyspiesza budowę paneuropejskiej sieci przesyłu energii elektrycznej. Dla jednych to warunek transformacji energetycznej i tańszego prądu, dla innych – nowy mechanizm redystrybucji pieniędzy…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
200 umów, miliardy euro i nowy etap współpracy z Ukrainą. Co przyniosła konferencja w Gdańsku?
Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbyła się w cieniu politycznych sporów, jednak nie odgrywały one głównej roli. Uczestnicy przyznawali, że gdańska konferencja może przynieść lepsze efekty niż…
27.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polski król bananów szykuje inwestycje za setki milionów. Chce dostarczać Polakom ogórki przez cały rok
Grupa Citronex, która rocznie produkuje ok. 60 mln kg pomidorów i sprzedaje ok. 520 tys. ton bananów, planuje największą inwestycję w swej historii. – Stawiamy na rozwój w Polsce i Europie.…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Państwowe spółki mają finansować startupy naukowców. „Nie może robić tego tylko resort nauki” (WYWIAD)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce stworzyć fundusz wspierający firmy zakładane przez naukowców, do którego miałyby dokładać się spółki z udziałem Skarbu Państwa. Prof. Maria Mrówczyńska…
29.06.2026