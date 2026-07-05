Polacy najchętniej korzystają z aplikacji mobilnych w domu

Ponad połowa Polaków najchętniej korzysta z mobilnych bankowych apek w domu. Dopiero jedna trzecia badanych używa aplikacji ze względu na szybki dostęp do pieniędzy poza domem.

Polacy najchętniej korzystają z bankowych aplikacji w domu. Fot. Getty Images

54 proc. Polaków korzysta z aplikacji w domu, by zaplanować budżet, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy online. 31 proc. zaś woli korzystać z nich poza domem – wynika z badań Santander Consumer Bank.

Raport ocenia także, że 51 proc. korzysta z jednej apki banku, a 49 proc. badanych używa kilku. Najchętniej robią to młodsi ankietowani (65 proc. trzydziestolatków) oraz mieszkańcy metropolii (57 proc.). Im ludzie są starsi i im mniejszej miejscowości, tym bardziej korzystają z jednej apki. Przywiązanie takie utrzymuje 69 proc. seniorów i 54 proc. mieszkańców wsi i małych miast. Jednocześnie 55 proc. badanych korzysta z aplikacji tego banku, w którym ma rachunek, na który przychodzi wynagrodzenie.

Jak wynika z badania, dla 70 proc. klientów jedną z najważniejszych funkcji apek jest łatwy dostęp do historii transakcji. Z kolei po 64 proc. uważa, że w ten sposób ma się dostęp do kredytów i kart oraz można załatwić przez aplikację sprawy bez wizyty w oddziale. Dla 62 proc. badanych priorytetem jest zlecanie przelewów, a 55 proc. korzysta z apek dla powiadomień o transakcjach i wpływach.

W publikacji zwrócono uwagę, że 55 proc. ankietowanych korzysta z aplikacji tego banku, w którym ma rachunek, na który otrzymuje emeryturę lub wynagrodzenie.

Przy korzystaniu z aplikacji bankowych trzeba pamiętać – jak radzą specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa – by nie uruchamiać ich, gdy telefon jest podłączony do publicznej, otwartej sieci WiFi. To ułatwia bowiem włamania. Eksperci radzą, by podczas używania darmowego WiFi korzystać z VPN lub – na czas korzystania z apki – odłączyć telefon z sieci bezprzewodowej.

Źródło : PAP/XYZ